Hebei Fortune su Hernanes: la Juventus spera di incassare 10 milioni dalla cessione

Il mercato di gennaio si è concluso senza colpi a effetto per la Juventus che però potrebbe ricevere un sostanzioso tesoretto dalla cessione di un giocatore ormai finito ai margini della rosa: il brasiliano Hernanes. Estromesso in settimana dalla lista Champions dal club bianconero, l’ex laziale è stato non convocato da Allegri nemmeno per la sfida di domani sera contro l’Inter e in queste ore sta valutando un’offerta dell’Hebei Fortune, squadra nella quale militano già due ex giocatori di Serie A come Gervinho e Lavezzi, di un ricco biennale da circa 8-9 milioni di euro per andare a giocare nella Chinese Super League.

La Juventus spera in cuor suo, il Profeta non faccia muro e si trasferisca ad Oriente visto che dalla cessione incasserebbe 10 milioni di euro: la cifra, che 18 mesi fa, i campioni d’Italia investirono per acquisirlo a titolo definitivo dall’Inter. Dopo il no al Palmeiras, Hernanes sembrerebbe intenzionato a non restare a Torino, totalmente ai margini del progetto tecnico, e tentare l’avventura in Cina dove il mercato è aperto fino a fine mese.