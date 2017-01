Hernanes, dopo il Genoa ci prova il Fenerbahce

Hernanes in uscita dalla Juventus non è una novità. Il brasiliano ha giocato in totale, tra campionato e coppe, solo 13 volte e spesso è stato fischiato dai suoi tifosi. Acquistato dall’Inter nell’estate 2015 come trequartista fondamentale per Allegri, Hernanes ha finito per essere una riserva di lusso, impiegato come regista, talvolta davanti alla difesa, a seconda del titolare mancante. Non si può dire che il brasiliano abbia lasciato un segno indelebile a Torino. Proprio lui sarebbe il candidato numero 1 a lasciare la Juventus, magari per far posto ad un nuovo centrocampista.

Nelle ultime ore il Fenerbahce ha offerto alla Vecchia Signora un prestito oneroso con diritto di riscatto a 5mln. Sirene turche per Hernanes, che rimane poco convinto di lasciare Torino e l’Italia. Va ricordato come, nel mese di dicembre e negli ultimi giorni del mercato estivo, si fosse parlato di Genoa. Ad agosto non se ne fece più nulla a causa del mancato arrivo di Witsel, mentre tuttora è ancora aperta la pista genoana, soprattutto dopo la cessione di Rincon, grazie alla quale si è instaurato un buon rapporto tra le società. La pista turca non sembra convincere il brasiliano classe ’85, ma se la Juventus dovesse spingere per un nuovo centrocampista, Hernanes avrebbe già le valigie pronte, verso Genoa o il Fenerbahce.