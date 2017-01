Hernanes, Jovetic e gli altri esuberi: 20 personaggi in cerca di una casa

20 personaggi in cerca di una casa. O meglio, di una nuova casa. Sono i cosiddetti "esuberi": giocatori - spesso di buon livello - che non fanno più parte del progetto di un allenatore, che hanno già le valigie pronte e che non attendono altro che la riapertura delle trattative per salpare verso altri lidi. Per tutti o quasi, il comune denominatore è rappresentato da una prima parte di stagione deludente e da uno scarso, se non scarsissimo, minutaggio. Al collo hanno un cartellino con la denominazione "in vendita", ma chi punterà su di loro lo farà anche per un'altra motivazione: la loro voglia di rivalsa.

Stevan Jovetic

Volente o nolente, l'Inter lo ha riscattato dal Manchester City alla prima presenza stagionale, a metà settembre a Pescara. Ma il matrimonio è finito da tempo. Separati in casa, club e montenegrino sono destinati a dirsi addio a gennaio, anche se l'alto ingaggio del giocatore rallenta evidentemente ogni soluzione. Un ritorno alla Fiorentina, al netto del problema economico, è lo scenario più chiacchierato, ma occhio: già in estate, proprio per questo motivo, i viola si erano ritirati dalla corsa proprio all'ultima curva.

Possibili destinazioni: Fiorentina, Schalke 04

Manolo Gabbiadini

Stavolta è tutto deciso: sarà addio. Quell'addio già programmato qualche mese fa e infine soltanto rinviato. L'arrivo a Napoli di Pavoletti e l'esplosione da punta centrale di Mertens sono una sentenza: l'avventura azzurra dell'attaccante triste è al capolinea. Che sia per una media gol non indifferente nonostante le tante panchine, o per un'età ancora verde, fuori dai confini italiani Gabbiadini gode ancora di un certo fascino. Il suo destino, a meno di sorprese, non sarà più in Serie A.

Possibili destinazioni: Everton, Wolfsburg, Southampton

Manolo Gabbiadini Napoli 2016LaPresse

Luiz Adriano

Le immagini del brasiliano con la sciarpa dello Jiangsu Suning tra le mani sono ancora vivide. Sarà finalmente la volta buona per il suo addio? Se lo augura il Milan, che un anno fa di questi tempi aveva chiuso con i cinesi salvo vedersi rispedito al mittente il “pacco”. Ex Shakhtar Donetsk, Luiz Adriano tornerà con ogni probabilità a Est: Mosca lo attende. Non lascerà rimpianti a Milano: i 4 gol nelle 33 presenze di campionato distribuite in un anno e mezzo parlano chiaro.

Possibile destinazione: Spartak Mosca

Hernanes

L'arrivo di Rincon infoltisce un reparto che ora potrebbe accogliere un ulteriore elemento, nonostante il mancato colpo Witsel. E dunque qualcuno, giocoforza, dovrà lasciare Torino. In cima alla lista compare il nome del “Profeta”, mai entrato nei cuori del tifo e in procinto di partire anche la scorsa estate. Lo desiderava il Genoa, bloccato ai tempi dal mancato trasferimento dello stesso Rincon al Crystal Palace. E ora che il venezuelano è diventato un giocatore bianconero, i canali appaiono più che mai riaperti.

Possibile destinazione: Genoa

Felipe Melo

L'infortunio di Medel, unico giocatore con caratteristiche pienamente di contenimento del centrocampo dell'Inter, lo ha riportato in quota nell'ultimo mese. Ma non è che l'ultimo sprazzo di vita in un rapporto concluso da tempo. Pupillo di Mancini, che nel 2015 lo aveva voluto con sé in nerazzurro, Melo non è mai riuscito a conquistarsi uno spazio adeguato. Assieme a Jovetic, è lui il primo nome sulla lista delle cessioni di gennaio.

Possibile destinazione: Palmeiras

2016, Felipe Melo, Inter, LaPresseLaPresse

Juan Iturbe

Secondo Spalletti, “in allenamento ha certi strappi... mai visto uno così esplosivo”. Già, ma il problema è la partita della domenica (e del giovedì). Quella in cui l'ex veronese, nervoso e frenetico, da due anni a questa parte quasi mai è riuscito a ripetere le buone cose mostrate in Veneto. Rivelandosi un sonoro flop che la Roma spera ora di cedere a titolo definitivo, e non più in prestito: Mihajlovic lo aspetta in granata.

Possibile destinazione: Torino

Simone Zaza

“Non stiamo considerando l'ipotesi di un ritorno alla Juventus. L'avventura di Simone al West Ham è terminata e stiamo valutando diverse situazioni per il suo futuro”. Parole del padre Antonio a “Tuttosport”. Zaza ufficialmente sul mercato, dunque, e buona occasione per tutti gli allenatori alla ricerca di una punta centrale, anche se il Valencia è al momento davanti a tutti. Anche senza il suo connazionale ed estimatore Cesare Prandelli, dimessosi proprio la scorsa settimana.

Possibile destinazione: Valencia

Simone Zaza, West HamEurosport

Keisuke Honda

Stimato da Mihajlovic per i suoi sacrifici tattici, nemmeno preso in considerazione da Montella, che gli ha concesso appena 96 minuti totali in campionato. Il possibile arrivo dello spagnolo Deulofeu, opzione in più per il tridente, è il colpo di grazia. Il giapponese, chiuso da Suso e mai capace di mettersi in mostra nelle (poche) occasioni ricevute, è pronto a salutare: il suo futuro può essere rappresentato da una bandiera a stelle e strisce.

Possibile destinazione: LA Galaxy

Milan Badelj

Il suo procuratore, Dejan Joksimovic, è stato chiarissimo in un'intervista al 'Corriere dello Sport': “A gennaio non andrà al Milan o all'Inter: non hanno 15 milioni da spendere”. Al contempo, però, “è quasi impossibile che rinnovi il suo contratto con la Fiorentina”. Ecco perché, pur non essendo un esubero - per carità! -, il centrocampista croato è una vera e propria occasione di mercato. Anche per le due milanesi, nonostante le parole dell'agente. Mentre in Inghilterra è il Chelsea il club maggiormente interessato.

Possibili destinazioni: Milan, Inter, Chelsea

2016, Milan Badelj, Fiorentina, LaPresseLaPresse

Mauricio Pinilla

Solo una cosa è certa: l'Atalanta, di fatto, appartiene ormai al passato. Il futuro, però, non lo conosce ancora nessuno. Sembrava fatta per il trasferimento in Messico, al Veracruz, ma la frenata degli ultimi giorni è stata notevole. E così ora ci ripensa il Genoa, orfano di Pavoletti. Rovesciate a disposizione sul mercato: chi se le aggiudicherà?

Possibili destinazioni: Veracruz, Genoa

Alberto Paloschi

Il rigore fallito a Cagliari a settembre lo ha messo ai margini del progetto di Gasperini, l'esplosione improvvisa e dirompente di Petagna ha fatto il resto. Anche l'ex clivense, come il compagno di reparto Pinilla, cambierà maglia a gennaio. Lo vuole la Lazio come vice-Immobile, ma a Roma gli spazi sarebbero chiusi come e più che a Bergamo. Per questo la sensazione è che l'ex rossonero andrà via, sì, ma per sposare una squadra che gli permetta di scendere in campo con continuità: il derelitto Pescara, in questo senso, sembra l'opzione perfetta.

Possibili destinazioni: Pescara, Lazio

Antonio Cassano

Come volevasi dimostrare: zero partite, zero minuti. Nella top 11 dei giocatori che non hanno ancora messo piede in campo, il suo nome risalta più di tutti. Ad agosto Fantantonio sapeva già a cosa sarebbe andato incontro rimanendo alla Samp, ma ha fatto orgogliosamente di testa sua. Ora si riparte, con una rosa di pretendenti evidentemente ristretta e di secondo piano rispetto al suo valore: Entella, APOEL Nicosia. Il Palermo potrebbe rappresentare il giusto compromesso per non sprecare malamente gli ultimi anni di carriera.

Possibile destinazione: Palermo

Antonio Cassano, Sampdoria, 2016 (LaPresse)LaPresse

Alessio Cerci

L'ovazione generale che ha accolto il suo rientro in campo contro il Guijuelo, in Coppa del Re, non basterà a prolungare l'avventura a Madrid dell'ex rossonero. Beffato all'ultimo giorno di agosto dopo essere stato bocciato alle visite mediche col Bologna, e costretto dunque ad accettare la prospettiva di altri 4 mesi senza giocare, Cerci aspetta che i Colchoneros e i rossoblù si mettano d'accordo sulla formula di pagamento per il suo trasferimento. Non semplicissimo come si può credere, ma ampiamente fattibile.

Possibile destinazione: Bologna

Alessio CerciLaPresse

Filip Djordjevic

Zero gol quest'anno, appena 3 la scorsa stagione. L'ex Nantes non ha confermato la discreta impressione lasciata al suo arrivo in Italia, due anni e mezzo fa, prima di infortunarsi contro il Milan nel gennaio del 2015. E ora ha pure lui le valigie pronte. Buona idea per una medio-piccola: il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha ammesso pubblicamente l'interesse per il serbo, il cui destino dovrebbe però essere altrove.

Possibili destinazioni: Genoa, Lione

Omar El Kaddouri

È uno degli elementi che hanno risentito maggiormente dell'irrobustimento della rosa effettuato in estate del Napoli. I miseri 39 minuti messi a referto in tutta la prima parte di stagione sono una sentenza contro la quale non si può fare appello: gli spazi ristrettissimi indurranno all'addio il marocchino di origine belga, desideroso di giocare. Ottima occasione di mercato per una medio-piccola.

Possibile destinazione: Sassuolo

Jesé

“Abbiamo sbagliato a prenderlo”. Quella di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è una bocciatura senza se e senza ma. Pagato 25 milioni al Real Madrid, Jesé non ha goduto positivamente della convivenza con Emery, ma rimane un talento top e quindi un'occasione di mercato tra le più favorevoli. Piace in Italia(Roma su tutte), in Inghilterra e soprattutto in Spagna, dove il Las Palmas è l'unica a non far mistero di volerlo.

Possibili destinazioni: Las Palmas, Milan, Roma

Hatem Ben Arfa

Fenomeno a Nizza, oggetto misterioso (e incompreso) al PSG. Se potesse tornare indietro di qualche mese, forse Hatem Ben Arfa non rifarebbe la scelta di trasferirsi a Parigi. Con Emery il feeling non è mai nato, e così un addio immediato a gennaio sembra la soluzione più ovvia: Sampaoli, che lo avrebbe voluto ad agosto al Siviglia, se lo sogna anche di notte, ma le sirene per il talentuosissimo mancino cantano anche e soprattutto in Turchia.

Possibili destinazioni: Fenerbahçe, Besiktas

ben arfaEurosport

Aleix Vidal

Il caso delle sue mancate convocazioni autunnali da parte di Luis Enrique ha tenuto banco a Barcellona e in tutta la Spagna. Eurostar a Siviglia, in Catalogna il 27enne esterno si è trasformato in regionale con troppe fermate. Ma rimane un esubero extralusso e una potenziale occasione per chi ha sulla fascia destra (di difesa o centrocampo) una lacuna da colmare. Non è un caso che a Milano, sponda nerazzurra, osservino con interesse l'evolversi della situazione.

Possibile destinazione: Inter

Memphis Depay

A inizio novembre, l'ex gioiello del PSV era salito agli onori della cronaca per un fatto significativo: aveva messo assieme più minuti in un'amichevole disputata con l'Olanda (23) che in tre mesi di stagione con lo United (20). Già scaricato dal suo mentore van Gaal, Depay non ha mai trovato i favori di Mourinho. Piace alla Roma, ma in vantaggio su tutti c'è l'Everton, che qualche settimana ha postato un tweet ragguagliando i tifosi su una sua performance in nazionale. Solo una gaffe?

Possibile destinazione: Everton

Bastian Schweinsteiger

Esubero? Certamente sì, e non da oggi. Occasione? Insomma. I 32 anni sulla carta d'identità narrano di un campione entrato nella fase calante della carriera, l'ingaggio è monstre e difficilmente sostenibile da un club meno potente del Manchester United. E la condizione fisica non può essere ideale: Mourinho, che lo ha escluso dalla prima squadra per settimane e settimane, gli ha regalato appena 4 minuti (in League Cup) in tutta la stagione. Una situazione paradossale per chi, qualche mese fa, faceva parte della spedizione tedesca agli Europei.

Possibile destinazione: LA Galaxy