Hernanes saluta l'Italia con un selfie davanti al Colosseo

Hernanes saluta l'Italia e la Juventus. In attesa dell'ufficialità del suo addio ai bianconeri, il centrocampista brasiliano ha dato l'annuncio su Instagram, postando una fotografia che lo ritrae davanti al Colosseo.

Instagram: la foto di Hernanes

"Questa è l'immagine che mi ha attiratto in Italia. Ora che sto per andarmene è l'ultima immagine che vedo!", scrive il giocatore, sbarcato in Italia nel 2010 e in forza per quattro stagioni alla Lazio prima di passare all'Inter e, nell'estate 2015, alla Juventus.

Salvo colpi di scena, il Profeta dovrebbe trasferirsi in Cina, con la maglia dell'Hebei Fortune allenato da Manuel Pellegrini. Numerose le testimonianze di stima e simpatia per il giocatore tra i commenti lasciati dagli utenti di Instagram sotto la foto con il Colosseo.