Higuain al 92' riprende Ljajic: Juventus-Torino 1-1, tra le proteste granata

LA CRONACA

Nel primo tempo il derby è equilibrato. Allegri tiene inizialmente fuori Barzagli, Dani Alves, Chiellini, Higuain, Pjanic, Buffon, Alex Sandro, ma la Juventus non pare risentirne. I bianconeri vanno vicini al gol tre volte nella prima frazione: Benatia colpisce in pieno una traversa con un colpo di testa al 15', poi Hart compie due ottime parate su Lichtsteiner e Dybala. I granata, invece, a parte qualche tiro da fuori di Ljajic e Iago Falque, non producono praticamente mai pericoli dalle parti di Neto.

Adem Ljajic Juventus Torino 2017LaPresse

La calma apparente dei primi 45 minuti, si cancella nella ripresa. Sblocca la situazione Ljajic al 52': dal limite il serbo si inventa una punizione magnifica che scheggia l'incrocio dei pali e si insacca alle spalle di Neto. Lo svantaggio carica il Torino, che attacca ancora. La Juventus non pare reagire, ma al 57' rimane in 10 uomini: Acquah, giá ammonito, entra durissimo su Mandzukic. Il ghanese colpisce prima la palla, ma poi travolge il croato. Valeri opta per il secondo giallo, tra le proteste dei granata e di un furibondo Mihajlovic, che viene allontanato. Con la superioritá numerica, Allegri inserisce Higuain, Pjanic e Alex Sandro. La Juventus spinge, Khedira si divora un gol clamoroso con un sinistro da dentro l'area, Bonucci da due passi devia piano, ma la palla non entra. Pare finita, pare impresa Toro, ma al 92' Higuain si inventa la prodezza che vale il pareggio. Controllo dal limite e destro secco che vale l'1-1 finale.

Paulo Dybala Afriye Acquah Juventus Torino 2017LaPresse

IL TWEET DEL MATCH

IL TABELLINO di Juventus-Torino 1-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Rincon (Dal 69' Pjanic); Cuadrado, Dybala (Dall'80' Alex Sandro), Sturaro (Dal 56' Higuain); Mandzukic. All. Allegri

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Molinaro; Acquah, Baselli (Dal 75' Obi); Iago Falque, Ljajic, Boyè (Dal 63' Benassi); Belotti. All. Mihajlovic

Arbitro: Valeri di Roma 2

Gol: 52' Ljajic (T), 92' Higuain (J)

Ammoniti: Moretti, Molinaro, Asamoah, Dybala

Note: al 57' espulso Acquah (T) per doppia ammonizione.