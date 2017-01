Higuain carica la Juventus: "Rispettiamo l'Inter, ma la batteremo"

"Verranno a Torino per giocare la loro partita ma noi speriamo di continuare la striscia vincente dello Stadium". L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha le idee chiare in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera. "E' fortissima, ha vinto tanti scudetti nella sua storia ed è una squadra da rispettare", ha aggiunto in un'intervista rilasciata a Premium Sport il 'Pipita', atteso nel prossimo mese dalla doppia trasferta, in campionato e Coppa Italia, contro il Napoli. "Sono cose che nel calcio capitano. Per me sarà un ritorno speciale - ha ammesso l'argentino - La sto vivendo in maniera molto tranquilla".

"Siamo in un bel momento – ha proseguito -, dobbiamo continuare così e non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo continuare a lavorare perché domenica abbiamo una partita importantissima. Credo che la gara contro il Sassuolo sia stata un bella dimostrazione di forza: non potevamo sbagliare un'altra volta in trasferta e l’abbiamo dimostrato. Il mister ha avuto il coraggio di giocare così ma poi dipende tutto dai giocatori. In queste partite abbiamo dimostrato di avere i giocatori per fare questo sistema di gioco ma dobbiamo continuare così”.

Gonzalo Higuain, Sassuolo-Juventus, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Non manca un primo bilancio a livello individuale: “I miei 18 gol stagionali? Sono felice, come sempre cerco di imparare dai consigli che mi dà il mister e i compagni. Sono solo da sei mesi qui ma sono molto contento. Voglio ripagare la fiducia della società e dei tifosi, Io voglio sempre aiutare la squadra, al di là dei gol. Ovviamente l’attaccante vive di gol, segnare è la cosa più bella ma quando non ci riesce bisogna aiutare la squadra a conquistare i tre punti".

Chiusura su Dybala e sulla reazione al cambio di Reggio Emilia: “Dybala sta bene, è tranquillo e anche il mister ha detto che è tutto a posto. Sono cose che capitano, lui è tranquillo ed è importante per noi”.