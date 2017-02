Higuain contro Icardi, la battaglia sulle fasce: ecco come sarà Juventus-Inter

Tre a uno: vi riuscì con Stramaccioni allenatore e spezzò la catena di sant’Antonio (Conte), 49 partite utili. Juventus-Inter è un baule che contiene troppo passato per non dare fuoco a suggestioni capaci di smorzare la differenza globale dell’ultimo quinquennio. All’andata, il 18 settembre, c’era ancora de Boer e vinse l’Inter, 2-1. Per me, la migliore Inter della stagione: migliore anche della migliore Inter di Pioli. Ma sono opinioni, e «le opinioni sono come il sedere. Tutti ne abbiamo uno, ma non è detto che interessi agli altri» (Vittorio Zucconi).

Gli schiaffoni di Firenze hanno spinto Allegri a «osare l’inosabile», come documenta il varo del movimento cinque stelle: Pjanic più Cuadrado più Dybala più Higuain più Mandzukic. La rotella cruciale è il croato: si mangia la fascia, e gli sbirri che la occupano, con una devozione guerriera che ricorda lo spirito dei samurai. Finché dura. Pioli, da parte sua, veniva da nove successi. Il k.o. casalingo con la Lazio cancella le ambizioni di coppa ma cementa il realismo. Da come ha giocato - tutti avanti, con relative voragini ai fianchi - sembrava un’Inter sazia di coccole.

La Juventus parte a razzo, l’Inter pressa alto. Gli schemi di riferimento si equivalgono (4-2-3-1), Allegri ha un solo dubbio (Khedira o Marchisio), Pioli un paio (Ansaldi o Nagatomo, Medel sì o no e dove: dietro o in mezzo?). L’ultimo Miranda non è il massimo dei lucchetti, ma l’esperienza pesa. La giocherei così. Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Gagliardini, Medel; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

L’impatto di Gagliardini, assente in coppa, è stato positivo, Medel potrebbe risultare prezioso nel braccare Dybala tra le linee. La Juventus troverà un’altra Inter, l’Inter troverà un altro Higuain: a San Siro era riserva ed entrò al 74’, oggi segna da sei partite ed è capocannoniere con Icardi e Dzeko. Non pago, svaria e sforna assist: a conferma che, se i tenori sono i primi a sacrificarsi, non c’è modulo che non sia sostenibile. Il discorso vale anche per Icardi, con buona pace degli strali di Maradona: 7 gol in otto gare a Madama.

Lichtsteiner-Cuadrado contro Ansaldi-Perisic e Alex Sandro-Mandzukic contro D’Ambrosio-Candreva: il possesso delle corsie scolpirà la trama e, probabilmente, orienterà il verdetto. La Juventus morde e si ritrae, l’Inter tende a difendersi a ridosso della metà campo, traccia precisa ancorché pericolosa (quando, come martedì sera, ci si dimentica dei rivali). Occhio ai sentieri di Dybala e Joao Mario: sono trappole. La Juventus vince allo Stadium da 27 gare, ed è plausibile che la legge dei grandi numeri la marchi stretta. Il mio pronostico: Juventus-Inter 2-1. Tocca a voi.

