Higuain e un messaggio che sa d'addio a Dani Alves: brasiliano davvero in partenza?

E’ un video messaggio di Higuain comparso sulla pagina personale di Facebook – e poi subito rimosso – ad alimentare le speculazioni sull’addio di Dani Alves alla Juventus dopo una sola stagione.

Due giorni di fuoco insomma per Alves che dopo l’uscita – parecchio infelice dal punto di vista della società bianconera – sul futuro di Paulo Dybala (“Abbiamo parlato tante volte e gli ho detto che un giorno, non so quando, dovrà andare via dalla Juve per migliorarsi ancora di più”), sembra essere effettivamente lontano dalla Juventus.

Il perché appunto nel video messaggio di Higuain dove l'argentino si esprime così:

" Dani, fratello... cosa posso dire? Ti mando un grande saluto. E 'stato un piacere e una grande felicità aver condiviso questa stagione con te e vincere trofei. E nulla, "pazzo" (soprannome Alves ndr), lo sai che provo un grande affetto per te e ti auguro tutto il meglio nella vita per quello che farai. Ciao, genio! Non cambiare mai e continua a trasmettere quella gioia che è bello e la cosa più importante della vita: per ridere ed essere felice. Un abbraccio "

Chiaro che l'intera faccenda va presa con le molle, ma altrettanto vero è che nelle parole "Non cambiare mai", "E' stato un piacere dividere con te questa stagione", "Ti auguro tutto il meglio nella vita", sembra esserci più un messaggio d’addio che un arrivederci a tra poche settimane per il ritiro in preparazione alla nuova stagione...

Nei giorni scorsi diversi rumors si erano comunque alzati dall’Inghilterra, con offerte per Dani Alves dal Tottenham e addirittura dall’ex manager ai tempi del Barcellona Pep Guardiola, ora in forza al Manchester City.