Higuain ne fa due, la Juventus vince in scioltezza anche a Cagliari: 0-2

La 100esima in bianconero é dolcissima per Massimiliano Allegri.

LA CRONACA

Nel primo tempo si gioca a ritmi bassi. La Juventus sonnecchia, il Cagliari copre e riparte, ma non si creano pericoli per Rafael e Buffon. Chiellini, giá ammonito per un fallo al limite su Barella, lascia il campo a Rugani per un fastidio muscolare. Alex Sandro rischia di causare un rigore trattenendo in area Dessena, ma Calvarese sorvola. Scorre il cronometro e proprio nel finale di primo tempo, al 37', la Juventus passa alla prima occasione buona: verticalizzazione di Marchisio per Higuain, che parte sul filo del fuorigioco e supera abilmente Rafael in uscita.

Ad inizio ripresa la Juventus chiude la pratica con una ripartenza letale. Cuadrado vola a destra, serve al centro Dybala, che infila dolcemente per la puntata incrociata di Higuain. 0-2 e Cagliari in ginocchio. Al 67' viene anche espulso per doppia ammonizione Barella, che entra in ritardo sul neo entrato Pjanic. Il finale, quindi, è di pura gestione bianconera. Nel recupero Mandzukic centra di testa una traversa, poi Rafael salva su Dybala. Finisce 0-2, sono quattro le vittorie di fila senza subire gol.

LA STATISTICA CHIAVE

Per la prima volta in questo campionato la Juventus ha vinto per tre trasferte consecutive: Sassuolo, Crotone e Cagliari.

IL MIGLIORE

Gonzalo HIGUAIN - Letale e decisivo. Segna il primo gol con il pallone numero 13 del match. Quinta trasferta di fila a bersaglio, già 21 reti stagionali con la Juve. Un'altra doppietta: nessuno nel 2017 come lui in Serie A (8 gol da gennaio).

IL TABELLINO di Cagliari-Juventus 0-2

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (Dall'82' Padoin), Capuano, B. Alves, Murru; Isla, Di Gennaro, Dessena (Dal 62' Ionita); Barella; Borriello (Dal 75' Ibarbo), Sau. All. Rastelli

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini (Dal 18' Rugani), Alex Sandro; Khedira, Marchisio (Dal 67' Pjanic); Cuadrado, Dybala (Dal 91' Lemina), Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 37' e 47' Higuain (J)

Ammoniti: Lichtsteiner, Chiellini, Marchisio, Cuadrado, Isla, Di Gennaro, Mandzukic.

Espulso Barella (C) al 67' per doppia ammonizione.

