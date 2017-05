Higuain, Pjanic, Dani Alves: i tre grandi colpi della Juventus si sono rivelati azzeccati

In Italia solo la Juventus è a livello della grandi d’Europa, io sono venuto qui per questo e perchè voglio vincere tutto. Alla Juve vincere è un'ossessione”. Miralem Pjanic. "Ho scelto la Juventus innanzitutto perchè è una grandissima squadra, sono venuto qui per vincere. È un club conosciuto in tutto il mondo, ha una mentalità vincente e un progetto incredibile". Gonzalo Higuain. "Mi ritengo un vincente. E la Juve è una squadra vincente. La Juve è un'istituzione, che ha sempre da insegnarti qualcosa. Qua si lotta sempre per vincere". Dani Alves. Se il ritornello è sempre lo stesso, un motivo ci sarà. Fatto sta che i tre principali acquisti estivi della Juventus, chiudono sicuramente con un bilancio positivo la loro prima stagione in bianconero. Volevano vincere, hanno vinto e possono vincere ancora. E ogni scetticismo agostano è stato zittito da quello che i tre top player della Juventus hanno dimostrato sul campo. 32 milioni di clausola più bonus per il bosniaco, oltre 90 di clausola per l'argentino, un ingaggio da quasi 4 milioni (inclusi bonus) per il brasiliano. Investimenti importanti che però hanno fruttato subito un altro Scudetto e che con Coppa Italia e Champions League possono diventare leggendari.

Higuain Dybala AlvesGetty Images

Higuain: bomber decisivo in tutte le competizioni

La targetta "90 milioni di euro" non se la leverà mai. Ma l'adattamento al mondo bianconero di Gonzalo Higuain è stato impressionante. Tralasciando Coppa Italia e Champions, dove comunque ha timbrato reti decisive (Napoli e Monaco su tutti), l'attaccante più prolifico degli ultimi quattro campionati di Serie A, ha firmato tantissimi gol cruciali nella corsa Scudetto della Juventus (Fiorentina, Napoli, derby, Roma). Il suo primo titolo italiano è una soddisfazione doppia per lui: insultato dagli ex tifosi del Napoli per la sua scelta e con il peso dell'acquisto più importante dell'era moderna bianconera. Gli ultimi a firmare almeno 22 reti (lui ne ha segnati 24) nel primo campionato con la maglia della Juventus erano stati Omar Sivori e John Charles nel 1957/58, quasi 60 anni fa. In un club che in Italia vinceva da cinque stagioni, Higuain ha reso per quello che doveva rendere. Preso più per puntare al bersaglio europeo che a quello Nazionale, si è rivelato comunque un azzardo economico giustificato.

Miralem Pjanic (Juventus)Getty Images

Pjanic: dopo 6 podi, finalmente una gioia

Due secondi posti e un terzo con il Lione. Stesso bilancio con la Roma. Prima di arrivare alla Juventus, Miralem Pjanic in nove stagioni era salito per nove volte sul podio tra Ligue 1 e Serie A, mancando sempre l'appuntamento più importante. Quello con la vittoria del titolo. Legittimo che un calciatore di 26 anni (ora 27), con così elevate doti tecniche, avesse la necessità di arricchire un palmares praticamente vuoto. Alla Juventus Pjanic ha iniziato in sordina, è stato criticato per ruolo e atteggiamento. A un certo punto sembrava che Allegri non riuscisse a trovargli una corretta collocazione in campo. Mezz'ala svagata, trequartista poco veloce. Poi all'improvviso ecco la svolta: regista nel 4-2-3-1. Una mossa esageratamente produttiva. Pjanic è cresciuto, migliorato. E con lui tutta la Juventus. Un paio di perle su punizione (decisiva a Verona contro il Chievo), cinque gol totali e nove assist, che lo rendono il bianconero con più passaggi vincenti in questo campionato. Mire acquisto mirato, perfetto, azzeccato.

Dani Alves - Atalanta-Juventus - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Dani Alves: in primavera è sbocciato il campione che è in lui

E poi c'è il brasiliano, che in settimana ha festeggiato 34 anni, dopo aver fornito due eccezionali assist vincenti contro il Monaco. Anche lui considerato da tanti "bollito" in agosto. Anche lui, come Pjanic, dopo un inizio difficile, complice anche un grave infortunio al perone, è diventato decisivo nella seconda parte della stagione. Terzino o ala, sempre con qualità. E poi con la personalità e la serenità che sanno trasmettere solo i campioni. Dopo sei campionati vinti col Barcellona, ecco anche il primo tricolore italiano e la prima Coppa Italia. Dani vince sempre.