Higuain scalza la storia: un gol ogni 98', meglio anche di Trezeguet

“Quando gioca segna sempre Trezeguet”. Era con questo coro che i tifosi bianconeri erano soliti salutare la presenza in campo di colui che, partita dopo partita, gol dopo gol, sarebbe diventato al termine della sua esperienza juventina il miglior cannoniere straniero della storia del club. Gonzalo Higuain, per evidenti limiti di età e per una carriera che in gran parte è già stata spesa altrove, non riuscirà a scalfire i numeri dello storico bomber francese; ma se di numeri si vuole parlare, alla Juve, un attaccante come il buon Gonzalo, non lo si vedeva proprio dai tempi dello storico ‘17’.

Iniziata tra gli sfottò della rete e qualche chilo di troppo, la prima stagione di Higuain in maglia juventina sta avendo numeri semplicemente devastanti: 18 gol in 24 partite, uno ogni 98 minuti spesi in campo. Meglio di lui, nella storia recente del club, in termini di attaccanti titolari, nessuno. Lo stesso Trezeguet, nella stagione 2005/06, si fermò a un rapporto che recita il numero 101’. Di poco, ma dietro al Pipita dunque.

Di Higuain in maglia Juventus sta impressionado però soprattutto la seconda parte di stagione. Se è vero infatti che anche l’inizio comunque non è stato affatto male – 7 gol nelle prime 15 giornate – a far saltare il banco in queste settimane sono stete le undici reti nelle successive nove; che dievntano 8 nelle ultime 7 partite.

Higuain opera con la puntualità e la costenza del miglior chirurgo alla prima chance disponibile, e lo fa indipendentemente da dove giochi la Juventus: 9 reti allo Stadium, 9 lontano da casa. Numeri che lo hanno portato in cima alla classifica cannonieri insieme a Edin Dzeko e che lo tengono a un punto e mezzo – 36 contro 37.5 – da colui che al momento si porterebbe via la Scarpa d’Oro: Edinson Cavani.

Un rendimento, quello dell’attaccante argentino, evidentemente figlio anche del nuovo modulo scelto da Max Allegri, dove il lavoro di tutta la squadra – Mandzukic e Dybala in particolare – è alla fine finalizzato al massimo rendimento dello stesso Higuain, che dal lato suo però sta avendo il merito di non tradire gli sforzi altrui, ma di valorizzarli anzi nel miglior modo possibile.

Una replica del rendimento visto lo scorso anno a Napoli, ma che non era evidentemente così scontato alla vigilia di questa stagione. Perché se è vero che il gioco di Sarri ne esaltava alla fine le caratteristiche, non stesso si può dire per quanto accaduto alla Juventus, specie in un inizio di stagione dove Higuain ha dovuto in qualche modo legittimarsi sul campo oltre che nei conti delle casse societarie.

Davanti a Trezeguet, Del Piero, Roberto Baggio, Platini, Roberto Bettega o il più recente craque Carlos Tevez, Higuain ha dunque spazzato via ogni genere di illazione possibile dimostrandosi fin qui il miglior bomber in 40anni di storia bianconera. “Quando gioca segna sempre Higuain”... o qualcosa del genere, insomma. Eh già, perché di questo passo, l’unico problema in casa Juventus, sarà quella di trovargli un coro adeguato.