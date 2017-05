I 23 gol più belli di Francesco Totti con la maglia della Roma

28 marzo 1993-28 maggio 2017. Le date chiave della carriera di Francesco Totti con la maglia della Roma. 24 anni indimenticabili in cui il ragazzino è diventato uomo e a suon di gol e prodezze sempre e solo con la maglia giallorossa cucita addossa. Contro il Genoa domenica l’ultima bandiera del calcio italiano, indosserà la maglia della sua amata squadra per l’ultima volta e proverà a segnare il 251° gol in Serie A della sua splendida carriera. Il primo gol maturò nella gara di esordio della Roma nel campionato 1994-95 contro il Foggia e da quella stagione ha sempre segnato almeno un gol in ogni stagione… Ecco i 23 gol più iconici e significativi di un campione infinito e ineguagliabile.

