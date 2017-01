I 6 giovani che animeranno il mercato invernale

Riccardo Orsolini - La prima a farsi sotto per il giovane esterno dell’Ascoli è stata il Milan, che ha preso contatti ed è andato davvero vicino alla chiusura dell’affare. Poi, complice una divergenza di vedute con Sino Europe Sports, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha deciso di abbandonare la pista, lasciando libera la strada all’Atalanta, che ormai è vicinissima alla chiusura dell’affare. Il classe 1997, marchigiano nativo di Ascoli Piceno, ha segnato 4 reti in 20 presenze proprio con l’Ascoli in questa stagione, tanto da attirare le attenzioni delle squadre di Serie A ma anche di alcune straniere come il Chelsea. Per l’Atalanta, ormai in pole position per l’acquisto, si ripete il buon asse con l’Ascoli, che un anno fa fruttò l’accordo per portare a Bergamo Andrea Petagna, giunto alla Dea solo in estate. I marchigiani dovrebbero incassare una cifra vicina ai 6 milioni mentre il giocatore firmerà un contratto di cinque anni.

Mattia Caldara - Anche questo è un affare ormai chiuso. La Juve, su conferma del presidente degli orobici Antonio Percassi «si è mossa in anticipo su tutti». Rispetto ad Orsolini, le cifre sono decisamente più elevate: Caldara andrà a completare la difesa juventina, nella speranza che diventi un perno del futuro, per un prezzo tra i 18 ed i 20 milioni, bonus esclusi. La trattativa per il classe 1994 è partita sotto traccia già ad ottobre, a conferma del forte interesse dell’uomo mercato della Juve Fabio Paratici nei confronti del prodotto del settore giovanile della Dea. La crescita di rendimento repentina del giovane difensore ha indotto i bianconeri a dare un’accelerata decisiva all’affare. È probabile che Caldara resti a Bergamo fino a fine stagione prima di unirsi alla Juve per il 2017/2018.

Roberto Gagliardini - Negli ultimi giorni la Juventus si è mossa per ripetere con Gaglardini la stessa operazione andata a buon fine con Caldara. E proprio come Caldara, Gagliardini è un classe 1994 che si è messo in mostra in questa prima parte di stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini meritandosi anche una convocazione in nazionale da parte del commissario tecnico Ventura. La trattativa è ancora in stato embrionale, se comparata a quella del compagno di squadra, ma l’interesse della Juve è concreto. Su Gagliardini non c’è solo Marotta, perché anche la Roma e soprattutto l’Inter hanno sondato il terreno per il bergamasco. Il discorso, non dovesse concretizzarsi con nessuna di queste squadre a gennaio, si riaprirebbe senz’altro in estate.

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

Lucas Torreira - Il classe 1996 della Sampdoria è reduce da una ottima prima parte di stagione con i blucerchiati, potrebbe essere un pezzo pregiato del mercato invernale. È il quarto elemento della rosa per numero di minuti giocati (1.465, più di lui solo Regini, Silvestre e Quagliarella) ed è anche il giocatore della Samp che corre di più, con una media di 10,617 km a partita.Sono state le parole del suo agente Betancour a smuovere le acque: «La sua cessione a gennaio è possibile, perché noi non abbiamo rinnovato con la Samp e l'obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club». Dichiarazioni che hanno allertato la Samp, che si è premurata di rispondere attraverso un comunicato: «Nessun caso, rapporti ottimi con il calciatore che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020. In considerazione del percorso di crescita avuto da Torreira, anche per merito di chi ha creduto fortemente in lui, gli è stato proposto un adeguamento economico del contratto. Roma e Lazio hanno però subito drizzato le antenne e si sono messe in posizione di attesa, perché la questione potrebbe non essere finita qui. Le parti sono molto lontane per trovare un accordo per il rinnovo, motivo per cui la Samp ha fissato il prezzo per una eventuale cessione a gennaio: 15 milioni. Torreira sarebbe un nome molto gradito a Spalletti che, perso Rincon, ha chiesto informazioni sull’urugiaiano.

Gerard Deulofeu - Notizia fresca è quella del forte interessamento del Milan per lo spagnolo cresciuto nella Cantera del Barcellona. La brusca frenata nella trattativa per Orsolini ha indotto il Milan a cambiare obiettivo, sempre a basso costo, e a manifestare un concreto apprezzamento per il giocatore dell’Everton. Deulofeu, talento assoluto ma mai realmente espresso, ha debuttato in Liga a 17 anni con il Barcellona, prima di passare in prestito all’Everton e al Siviglia, con cui ha vinto l’Europa League nel 2015. Nell’estate del 2015 è poi tornato a titolo definitivo all’Everton, con cui quest’anno, con il nuovo allenatore Koeman, sta trovando meno spazio. Il classe 1994 sarebbe un rincalzo perfetto per i due esterni Suso e Niang, e potrebbe esaltarsi negli schemi di Vincenzo Montella. Il catalano arriverebbe in rossonero in prestito gratuito fino al termine della stagione.

2016/17 Atalanta-Roma Kessie esulta coi compagniLaPresse

Franck Kessie - L’ivoriano è in Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa con gli Elefanti, mentre si accende una vera e propria asta sul suo cartellino. La prima a muoversi, e non è una novità, è stata la Juventus, che è ancora attiva e vigile sulla situazione del classe 1996. Kessie ha disputato un girone di andata da assoluto protagonista nell’Atalanta di Gasperini, alla sua prima esperienza assoluta in Serie A. Il prezzo sta man mano salendo, specialmente a fronte dell’interesse che cresce Oltremanica. Il Chelsea ha formulato una prima offerta da 23 milioni di euro, che Percassi ha però rispedito al mittente. L’Arsenal ha provato un timido approccio, anche in Bundesliga ci sono degli estimatori dell’ivoriano.