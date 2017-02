I 6 record battuti dal Napoli con il 7-1 di Bologna

Un sabato sera da urlo. Il Napoli ha travolto il Bologna al Dall’Ara in una partita tanto rocambolesca quanto storica. E, con il 7-1 maturato nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A, sono arrivati anche parecchi primati. Eccoli, uno dopo l’altro.

La vittoria in trasferta più larga di sempre

Il Napoli non aveva mai vinto con un risultato così ampio lontano dal San Paolo. E non aveva nemmeno mai segnato più di cinque gol in trasferta. Tutto in una notte, compreso il record negativo del Bologna. Per i rossoblù, quella di sabato sera, è la peggior sconfitta di sempre al Dall’Ara.

Il miglior attacco del Napoli dopo 23 giornate

Con i 7 gol di Bologna, i partenopei stabiliscono il nuovo primato nella storia del club. Mai avevano segnato 55 reti dopo le prime 23 giornate di campionato. Una squadra semplicemente incontenibile.

Insigne e l’unicità del Napol

Il secondo gol della serata ha portato Insigne a quota 7 gol in questo campionato. Adesso il Napoli ha ben quattro giocatori che hanno marcato almeno 7 reti (Mertens, Callejon e Hamsik). Le altre squadre ne hanno non più di due.

Il primato di Mertens

In Napoli-Torino ne aveva fatti 4, contro il Cagliari 3. E, adesso, se ne è andato da Bologna con una tripletta. Il primo belga a riuscire nell’impresa di fare tre triplette in una stagione di Serie A. Ma non solo. Mertens è il nuovo capocannoniere del nostro campionato con 16 gol, una in più del record del connazionale Luis Oliveira che nel campionato 1995/96 e nel 1997/98 toccò quota 15.

La prima tripletta di Hamsik

Con il terzo gol di sabato sera, lo slovacco ha raggiunto quota 100 reti tra Serie A e Serie B. Ma non solo, ha segnato la prima tripletta in carriera (e la prima di uno slovacco in Italia). E, adesso, è a -4 gol dai 115 segnati da Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli. Il primato assoluto...

La prima doppia tripletta negli ultimi sei anni

Tripletta di Hamsik e tripletta di Mertens. Non accadeva dal 27 febbraio 2011 che in Serie A una squadra riuscisse a portare a casa due palloni. Quella volta fu l’Udinese a riuscire nell’impresa vincendo 7-0 a Palermo con hat-trick di Antonio Di Natale e Alexis Sanchez.