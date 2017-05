I due volti diversi di Milano: Inter con le idee confuse, il Milan programma e vola sul mercato

La Milano calcistica vive un particolare ed inaspettato ribaltamento di fronte e di destini. Da un lato del Naviglio, un Milan attivissimo sul mercato e rinfrancato dalla qualificazione in Europa, pur ottenuta dalla porta di servizio della seconda competizione continentale; dall’altra un’Inter che si interroga sul futuro senza grosse certezze – e tuttora senza un allenatore - e si affaccia ad un mercato difficile, delicato e proprio per questo da non fallire. Eppure fino al 13 aprile scorso, il giorno del closing e del nuovo Milan ufficialmente cinese, le prospettive sembravano essere totalmente opposte. Un mondo, quello rossonero, che si interrogava sull’integrità e sull’opportunità dell’imminente proprietà cinese, mentre quello nerazzurro covava sogni di gloria figli della solidità economica e sportiva del gruppo Suning. Non che quest’ultima ora sia venuta meno, sia chiaro, ma la confusione nerazzurra fa da contraltare alla partenza sprint sul mercato del Milan di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Il campo in futuro dirà chi ha avuto ragione e darà i suoi verdetti incontestabili, ma ad un parziale primo sguardo il rinascimento rossonero sembra partito con il piede giusto mentre quello nerazzurro è ancora in folle.

La prima pagina di ieri della Gazzetta dello Sport avvicinava sensibilmente il Milan all’obiettivo Alvaro Morata. Vero o non vero che sia, è un segnale: il Milan ora ha la voglia, l’intenzione e l’ambizione di sedersi ai tavoli più prestigiosi di trattativa. Una forte tentazione di tornare ai livelli di qualche anno fa, che però non sta annebbiando la vista agli uomini mercato dei rossoneri. Finora Fassone e Mirabelli stanno facendo i passi giusti, stanno calibrando i colpi in base alle necessità della rosa, soprattutto muovendosi con anticipo. Ciò mette in risalto idee chiare, giocatori ed obiettivi già sul taccuino da tempo: Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez e Franck Kessie, tre colpi che si possono definire già chiusi prima della fine di maggio. Come biglietto di presentazione, non è poco. E poi, come detto, è vivo più che mai il sogno Alvaro Morata come elemento che darebbe una marcia in più all’attacco rossonero che, se vuole coltivare ambizioni di gloria, non può basarsi su Carlos Bacca e Gianluca Lapadula, discreti rapaci d’area ma completamente avulsi dalla manovra.

Idee chiare anche in uscita

Non solo, il Milan ha messo le basi per un assalto anche ad Andrea Conti: nella giornata di ieri Mirabelli e Sartori, direttore sportivo dei bergamaschi, si sono incontrati per definire l’affare Kessié ma anche per iniziare ad impostare una trattativa proprio per Conti. Anche in uscita, le idee sembrano chiare: tante le partenze certe e tante quelle probabili, tra i giocatori con la valigia in mano ci sono Keisuke Honda, Gabriel Paletta, Cristian Zapata, Josè Sosa, Carlos Bacca, Marco Storari, Andrea Bertolacci, Lionel Vangioni, Mattia De Sciglio e Andrea Poli. Una probabile ed imminente rivoluzione, avviata con anticipo per consegnare a Vincenzo Montella -confermatissimo - una formazione completa il prima possibile, senza attendere l’ultimo giorno di mercato.

Il caso Donnarumma è l'unica spina

Resta una questione spinosa da sistemare per la dirigenza rossonera ed è quella legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: un’operazione che prosegue su un binario parallelo rispetto al resto del mercato e che, in fase di presentazione, Fassone aveva inserito tra le priorità. La dirigenza rossonera ha già sottoposto al giovane portiere ed al suo agente, Mino Raiola, una proposta di prolungamento. Le indiscrezioni parlano di una volontà abbastanza chiara del portiere di restare in rossonero, una volontà che però non si è tramutata mai in una pubblica presa di posizione. Questa strenua attesa inizia anche ad indispettire, perché se la volontà di Raiola di monetizzare è chiara, non è altrettanto chiara e pubblica l’intenzione del giocatore.

Inter in stand-by, in attesa di Spalletti

Profondamente diversa l’atmosfera in casa Inter: volge al termine una stagione travagliata e indubbiamente sotto le attese. In casa nerazzurra vige un certo immobilismo in termini di mercato. Un momento di riflessione che in realtà non preoccupa e che forse è legato alla volontà – e alla necessità – di non sbagliare un’altra stagione, l’ennesima. La tempistica attuale, con ancora una giornata di campionato da giocare, non preoccupa particolarmente anche perché in certi ambiti le idee sembrano chiare. Luciano Spalletti, a meno di grossi capovolgimenti, sarà il nuovo allenatore: da lui la dirigenza inizierà a muovere i primi passi sul mercato.

Chi comanda: Ausilio o Sabatini?

Già, la dirigenza, perché uno dei grossi misunderstanding di questa primavera nerazzurra riguarda proprio i ruoli e le cariche in seno alla società: l’arrivo di Walter Sabatini – ufficialmente come coordinatore tecnico del gruppo Suning – ha gettato delle ombre sulla posizione di Piero Ausilio. Chi comanderà tra i due e soprattutto chi porterà avanti il mercato? Il direttore sportivo è fresco di rinnovo fino al 2020 ma la sua posizione non sembra così salda. Sembra improbabile che si riesca a gestire un’intera estate di mercato con due teste pensanti come Ausilio e Sabatini. La sovrapposizione di ruoli in una fase così delicata non sembra lo scenario ideale, anche perché la recente esperienza dei cugini rossoneri – con il doppio amministratore delegato – insegna che può essere addirittura deleterio per gli equilibri interni al club. La realtà è che l’Inter non ha margini per sbagliare un’altra stagione: le ambizioni dell’annata disastrosa che va a concludersi – con tre esoneri sulle spalle – erano ben diverse, alimentate da un mercato vissuto da protagonista assoluta, sia in estate che in inverno. Il campo ha parlato diversamente ed il patron Zhang ha fatto chiaramente intendere che se c'è una strada da imboccare per tornare ad essere l'Inter, non è certamente questa.

Il mercato che verrà

Le necessità imposte dal Fair Play finanziario - l'Uefa obbliga l'Inter ad iscrivere 30 milioni a bilancio entro la fine di giugno - portano ad una probabile piazza pulita di molte zavorre presenti in rosa: Biabiany, Santon, Palacio e Carrizo (in scadenza), Ranocchia e Jovetic (di rientro dai prestiti), Nagatomo. Ma sul piede di partenza ci sono anche l'inutilizzato Gabigol, Banega, Murillo e l'ormai reietto Brozovic. Per esigenze di cassa, potrebbe essere sacrificato Ivan Perisic, la cui cessione alimenterebbe il mercato in entrata, che già porta con sè diverse idee di lusso: da Nainggolan e Di Maria, passando per Rudiger. Questa attesa, che potrebbe nascondere la volontà di fare le cose per bene e senza fretta, sta contemporaneamente bloccando l'Inter su fronti come quello di Patrick Schick, che sembrava tra le mani nerazzurre e che ora ha preso con decisione la strada di Torino, sponda Juventus. I passi sul sentiero di Milan ed Inter, al momento, sembrano essere diversi l'uno dall'altro: è chiaro che il mercato, senza il riscontro del campo, stabilisce gerarchie astratte e senza controprova, però la differenza di idee e di movimenti tra le due milanesi è abbastanza marcata. Per l'Inter, c'è un'estate intera per rimettere insieme i fili e presentarsi competitiva e solida all'inizio della prossima stagione.