I numeri della Serie A dopo la sosta: comanda il Milan, il Toro ha la sindrome da rientro

La ripresa del campionato dopo la sosta natalizia è sempre un’incognita. Ci sono squadre che tradizionalmente smaltiscono con maggiore facilità i brindisi e il Panettone, altre che ci impiegano un po’ più di tempo a carburare. Vale anche per gli allenatori che, oltre a dover convivere con il fastidioso chiacchiericcio legato al calciomercato, a volte si giocano addirittura la panchina nel delicato mese di gennaio.

Dopo la sosta comanda il Milan

Partendo dall’era dei tre punti, abbiamo preso in considerazione le statistiche delle formazioni della Serie A 2016-17, lasciando a margine quelle che hanno meno di 10 gare disputate. La media punti dei rossoneri è alta, il Napoli insegue il Diavolo ma con un numero di partite inferiore. Juventus e Inter sono nelle zone nobili mentre il Chievo si conferma squadra adatta allo sprint iniziale. Le romane sono appaiate a una media di 1,5 mentre il Torino soffre la sindrome da rientro.

SQUADRA PARTITE GIOCATE PUNTI MEDIA PUNTI Milan 22 49 2,18 Napoli 14 28 2 Juventus 21 41 1,95 Inter 22 42 1,91 Chievo 14 22 1,57 Lazio 22 33 1,5 Roma 22 33 1,5 Bologna 16 24 1,5 Sampdoria 17 25 1,47 Fiorentina 20 28 1,4 Genoa 10 14 1,4 Cagliari 16 22 1,37 Udinese 21 26 1,24 Palermo 11 13 1,18 Atalanta 16 12 0,75 Torino 12 7 0,58

Squadre con meno di 10 stagioni: Pescara (partite giocate 1, punti 3, media punti 3), Sassuolo (partite giocate 4, punti 4, media punti 1,33); Empoli (partite giocate 9, punti 7, media punti 0,77); Crotone al debutto in Serie A

Viene presa in considerazione l'era dei tre punti, dalla stagione 1994-95

Allenatori: Allegri vola, Montella arranca

I 16 giorni di pausa sono un record per il massimo campionato italiano e Donadoni prepara la trappola. Almeno da un punto di vista statistico, dato che il tecnico del Bologna guarda tutti dall’alto in basso con 5 vittorie su 6 alla ripresa. Allegri, dal canto suo, è imbattuto da 8 match e vanta un ottimo score nel mese di gennaio (2,32 di media). Montella dovrà, invece, lasciarsi guidare dalla tradizione del suo attuale club perché in carriera ha sempre accusato la ripresa (1,24 punti di media a gennaio). Il Torino non vince addirittura dal 1995 e proverà a sfatare il tabù contro il Sassuolo mentre tra gli attaccanti Marco Borriello ha un ottimo feeling con la porta nella "prima" dell'anno. A proposito di panchine, gli attuali allenatori di Juventus e Inter dovettero incassare l'esonero a distanza di una settimana, nel 2014: Pioli il 7 gennaio fu costretto a salutare Bologna, Allegri il 14 gennaio subì la stessa sorte al Milan. Le porte girevoli, però, possono anche sorridere: ne sa qualcosa Spalletti che il 13 gennaio scorso subentrò a Rudi Garcia per la sua seconda avventura giallorossa.

ALLENATORE PUNTI MEDIA PUNTI Allegri 51 2,32 Spalletti 4 1,33 Sarri 30 1,5 Inzaghi - - Montella 31 1,24 Pioli 32 1,52

Vengono prese in considerazione le prime cinque giornate dell'anno nuovo nelle ultime cinque stagioni in Italia