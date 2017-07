I retroscena del caso Bonucci: dai litigi alla possibile cessione, oltre a Milan e Inter c'è di più

Tutto iniziò lo scorso 18 febbraio, in Juventus-Palermo. Bonucci e Allegri litigano animatamente: sembra un normale battibecco tra giocatore e tecnico ma, alla luce dell’attualità, è qualcosa di più. Il difensore viene messo in panchina nella partita successiva, al ‘Do Dragao’ nell’andata degli ottavi di finale con il porto e Allegri giustifica la sua scelta così: “Era giusto per rispetto della società e dei tifosi. Il caso è chiuso qui, Leo ha capito, è tutto concordato con la società. Ha avuto una reazione che non è consona verso di me". Tutto ricomposto? Esternamente si ma evidentemente le crepe nel rapporto tra i due hanno instillato nella testa del difensore il pensiero di lasciare la Juve. A parziale conferma di tutto ciò un altro litigio, che avrebbe coinvolto anche Barzagli e Dybala nell’intervallo della finale di Cardiff, persa dai bianconeri con un secondo tempo irriconoscibile dopo una prima frazione molto positiva. Due indizi che fanno una prova e confermano la possibilità che Leonardo Bonucci saluti Torino e la Juventus. Il suo agente ha aperto alla cessione, il Milan dei grandi colpi è alla porta, l’Inter ci pensa, ma la sensazione più probabile è che se la Juve avesse deciso di privarsi del suo centrale, lo manderebbe solo all’estero. Cerchiamo ora di valutare le due opzioni possibili.

Bonucci parte

Le parole degli ultimi giorni dell’agente del giocatore e il silenzio della Juve fanno pensare che qualcosa ci sia. In Inghilterra sarebbero pronti a ricoprire d’oro lui e la società, cosa che già l’anno passato provò a fare il Manchester City mettendo sul piatto 60 milioni per la Juve e 8 a stagione per Bonny. Facile pensare che nuove roboanti offerte arriveranno sulla scrivania di Beppe Marotta, che si cela dietro a un rumoroso silenzio, valutando ogni opzione. Difficile, anche se tutti ne parlano nelle ultime ore, pensare che la Signora lasci che uno dei pilastri degli ultimi sei scudetti vada a Milano – che sia Milan o Inter fa poca differenza – perché andrebbe a rinforzare una potenziale concorrente attirando le ire dei suoi tifosi, già imbufaliti sui social come dimostrano i commenti alla foto che Bonucci ha pubblicato questa mattina su Twitter. “Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare”, scrive Leo, che posta una foto che lo ritrae in borghese senza alcun riferimento alla Juventus.

Anche questo, a voler essere puntigliosi, potrebbe essere un segnale di un possibile addio, considerando che negli anni passati Bonucci aveva aperto la stagione con dei chiari richiami alla sua vita bianconera.

Bonucci resta

Lui stesso si è più volte definito “un patrimonio della società” e Allegri tempo fa disse che sarebbe dovuto essere il leader bianconero del presente e del futuro. Se le parole ancora contano qualcosa, Bonucci ci penserà molto prima di andarsene, sapendo di lasciare una maglia che l’ha reso grande e gli ha permesso di vincere in Italia e di sfiorare il trionfo europeo in due occasioni. L’anno scorso, peraltro, il difensore ha rinnovato e adeguato il suo contratto fino al 2021, candidandosi ad esserne perno fino a fine carriera (avrà, allora, 34 anni). E’ vero che ormai questi accordi contano il giusto e un’offerta di 60 milioni potrebbe convincere la Juventus a lasciare andare un 30enne, seppur di primissimo livello; ma il connubio Juventus-Bonucci è stato fin qui molto forte, e spezzarlo sarebbe il vero crack dell’estate.