I tifosi dell'Inter si mobilitano: pañolada di protesta con l'Empoli contro il giudice sportivo

Succederà di nuovo, a San Siro, come allora. I tifosi dell’Inter metteranno in atto la protesta bianca, la famosa pañolada. L’arbitraggio di Rizzoli ha lasciato un po’ a desiderare, secondo gli interisti e la stessa società, e il silenzio a cui sono tenuti i direttori di gara non ha aiutato certo la situazione. E poi, c’è sempre un poi, il Giudice Sportivo ha aumentato la dose assegnando 2 giornate di squalifica a Icardi e Perisic. Questo malessere ha risvegliato nei cuori nerazzurri un’arma che già un tempo usarono: nella celebre partita Inter-Sampdoria in cui Tagliavento espulse Samuel e Cordoba, la stessa partita in cui Mourinho fece il gesto delle manette, migliaia di fazzoletti bianchi accompagnarono la protesta dello Special One; e ancora, nel derby 2015, quando Banti annullò l’autogol di Mexes, si vide parte delle gradinate nerazzurre tingersi di bianco.

I tempi sono maturi per un’altra pañolada, per contestare arbitri e Giudice Sportivo. Chissà se i tifosi riandranno col cuore alla grinta di Mourinho di quel giorno e se con la mente rivedranno le azioni compromesse dello Stadium… Il momento è giunto, fazzoletti bianchi per San Siro, a partire dal primo anello arancio. Chi risponderà alla chiamata?

a cura di Tombolini Matteo (@MatteoTomb)

