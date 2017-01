Icardi: "L'obiettivo è il terzo posto". Pioli: "Io non guardo la classifica"

L’Inter conquista la quinta vittoria consecutiva battendo 3-1 il Chievo in rimonta. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo l’anticipo serale della 20esima giornata di Serie A.

Mauro Icardi (Inter): "Questa è la strada giusta, quello che dobbiamo fare. Adesso siamo a cinque vittorie consecutive, dobbiamo continuare in questo modo. Stiamo lavorando sulla testa, ognuno si sacrifica per i compagni e quello alla fine fa la differenza. L’obiettivo è il terzo posto, da inizio stagione. Siamo partiti male, ma adesso ci siamo ripresi e vedremo a maggio. A livello personale, so che ho segnato 15 gol ma quello che conta è come gioca la squadra. Sono contento che sia tornato a vincere Eder”.

Stefano Pioli (Inter): "A Udine si era spento l’interruttore, ma contro il Chievo è stata un’altra storia. Purtroppo non si può pensare di non concedere nulla e loro hanno segnato nell’unica volta in cui sono entrati nella nostra metà campo. Sono contento per come ha giocato la squadra, costruendo tanto. Non guardiamo la classifica, pensiamo soltanto a vincere il più possibile. Gagliardini? Se è arrivato all’Inter è perché se lo è meritato, deve giocare come sa giocare. Ha grande senso della posizione e ha fatto una buona partita come tutta la squadra. Dobbiamo insistere perché soltanto con il lavoro possiamo migliorare la nostra posizione. Icardi è fortissimo. Ho avuto anche tanti altri attaccanti forti a mia disposizione come Klose, ma Mauro ha dei numeri eccezionali. Siamo molto soddistatti, ma siamo all’inizio del nostro cammino”.

Stefano Sorrentino (Chievo): "Avevamo tenuto botta per gran parte della partita, avevamo avuto coraggio e poi è andata così. Peccato. Ci siamo abbassati un po’ troppo nel secondo tempo ma è normale contro una grande squadra come l’Inter che ci impediva di tenere la palla e di uscire. Pioli continuava a mettere delle punte e per noi si è complicata, aggiungendo il fatto che per noi era la terza partita in sei giorni. Rispetto al girone d’andata è un’Inter completamente diversa. Corre tanto ed è più squadra".

Mauro Icardi Inter Chievo 2017LaPresse

Rolando Maran (Chievo): “Dobbiamo lavorare, è un momento particolare per noi. Adesso almeno avremo una settimana a disposizione per lavorare. Con le tre partite ravvicinate non siamo riusciti a farlo in modo giusto. Questa è una sconfitta diversa dalle altre, lo spirito di squadra c’è stato. Peccato perché la mancanza di cambi non sono riuscito a mettere forze fresche nel finale, quando l’Inter è stata brava ad approfittare del fatto che non uscissimo più. Non siamo rilassati, non abbiamo la pancia piena. Sappiamo che la strada è ancora lunga, però abbiamo incontrato l’Inter che è una grande squadra. Adesso dobbiamo recuperare le forze e ripartire”.