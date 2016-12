Il Barcellona tenta Witsel, ma la Juve ha una marcia in più!

Mercato di Santo Stefano. Affari che non si fermano mai, a pochi giorni dall’apertura ufficiale del mercato invernale. Juventus su tutti, alla ricerca dell’opportunità da sfruttare per il centrocampo bianconero. Occhi puntati su Witsel. Il belga ormai sembra la pista più concreta e fattibile, a meno di nomi a sorpresa che non possono e non devono essere esclusi. E’ indubbio che la situazione contrattuale di Witsel attiri molti club su di lui, tra cui un certo Barcellona. I catalani avrebbero inserito il belga tra i nomi papabili per le prossime sessioni di mercato. Il Barça potrebbe fare un tentativo per Witsel a parametro zero il prossimo giugno, quando ormai lo Zenit non avrà più voce in capitolo.

Non solo Barcellona sul belga. Anche tre club cinesi, tra cui lo Shanghai SIPG, hanno messo gli occhi su Witsel. Tuttavia, la pista cinese non avrebbe mai del tutto convinto il centrocampista. L’insidia maggiore per la Juventus parrebbe proprio il Barcellona, ma i bianconeri avrebbero una marcia in più. Marotta ha dallo scorso agosto la parola dell’ex Benfica, espressa più volte anche attraverso interviste. La Juventus rimane dunque molto fiduciosa. Soprattutto per gennaio, Zenit permettendo.