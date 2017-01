Il Bologna non molla Sadiq, chiesto il rinnovo del prestito alla Roma

Nonostante un primo scorcio di stagione costellato dagli infortuni, il Bologna crede ancora alle potenzialità di Sadiq e vorrebbe continuare il proprio rapporto con l'attaccante nigeriano. I felsinei starebbero infatti lavorando con il club capitolino per prolungare il prestito dell’attaccante nigeriano, in modo che il termine dell'accordo venga portato fino a giugno 2018.

Sadiq, dopo 5 presenze in maglia rossoblu, è ormai al termine della convalescenza per l’operazione alla caviglia sinistra effettuata nello scorso novembre, e dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Roberto Donandoni già dal 14 gennaio, quando il Bologna affronterà il Crotone in trasferta per la prima partita del girone di ritorno.

di Lorenzo Garbarino

