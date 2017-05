Il Cagliari complica i piani salvezza dell'Empoli: 3-2 firmato Sau-Farias

Il Cagliari conferma la propria tradizione positiva al Sant’Elia (dove ha ottenuto 33 dei 44 punti totali) e complica maledettamente i piani di salvezza dell’Empoli che torna dalla Sardegna con un pesantissimo 3-2 e con la certezza che dovrà giocarsi la permanenza in Serie A negli ultimi 180’ senza più il minimo margine d’errore. Col successo del Crotone contro l’Udinese, i toscani hanno solo un punto di vantaggio sui calabresi che continuano a marciare e credere nella rimonta. Partita pazza al Sant’Elia: per 60’ minuti ci sono solo i sardi in campo che dilagano con Sau (7’) e la doppietta di uno scatenato Farias (17’ e 45’). Nella ripresa, Pucciarelli fallisce un rigore poi Martuscello fa entrare Zajc (al posto di Thiam) che fra il 79’ e l’85’ segna un gol e serve l’assist per il raddoppio di Maccarone. Nel finale i toscani provano il forcing ma non trovano la rete del 3-3 e rimediano una sconfitta pesantissima.

La cronaca

Nel primo tempo c’è solo il Cagliari in campo che alla prima sortita offensiva sblocca il risultato, verticalizzazione splendida di Isla a pescare il taglio di Sau (letto malissimo dalla retroguardia toscana) che con un tocco di piatto batte Skorupski in uscita. L’Empoli accusa il colpo e attorno il quarto d’ora subisce il 2-0: Farias dopo aver triangolato con Borriello taglia come una lama nel burro la retroguardia dell’Empoli e batte Skorupski con un destro. L’Empoli è colpito a freddo dall’uno-due e non riesce a farsi vedere dalle parti di Rafael che resta inoperoso e così prima della pausa lunga i sardi calano il tris ancora con Farias che si invola sulla sinistra, entra in area e fredda Skorupski con un rasoterra imparabile. Nella ripresa il Cagliari morde un po’ il freno e l’Empoli ha la ghiotta chance per riaprire il match: mano in area di Murru sul cross di Thiam. Dal dischetto va Pucciarelli che però si fa ipnotizzare da Rafael, bravo ad intuire l’angolo. A questo punto Martuscello, cambia l’attacco inserendo Maccarone e Zajc per Mauri e Thiam: proprio il 22enne sloveno cambia il match prima trovando il primo gol in Serie A con una bella azione personale e poi confezionando l’assist per il tocco sottomisura di Maccarone. Nel finale il Cagliari, nelle praterie lasciate dall’empoli, fallisce per due volte il gol del 4-2: l’Empoli però non trova la zampata del 3-3 ed esce a capo chino dal Sant’Elia.

La statistica chiave

1 – I punti recuperati dall’Empoli dopo essere andato sotto nel punteggio nel corso del match. Nessuna squadra ha fatto peggio…

Il tweet da non perdere

Rafael si conferma specialista nel parare rigori: è già il terzo tiro dal dischetto neutralizzato in questa stagione e i tifosi del Cagliari se lo coccolano

Il migliore

Diego Farias – Imprendibile ogni volta che ha il pallone tra i piedi: maltratta con le sue accelerazioni e le sue giocate il povero Laurini e realizza la seconda doppietta stagionale raggiungendo quota 7 reti stagionali.

Il peggiore

Manuel Pucciarelli – Il suo errore dal dischetto rischia di essere un macigno pesante sulla irta strada verso la permanenza in Serie A.

Il tabellino

Cagliari 3

Empoli 2

CAGLIARI (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, B. Alves, Murru; Tachtsidis, Barella (75’ Padoin); Farias, João Pedro (67’ Ionita), Sau (81’ Han); Borriello. All. Rastelli

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Mauri (60’ Maccarone), Diousse, Croce; El Kaddouri (51’ Krunic); Pucciarelli, Thiam (76’ Zajc). All. Martuscello

Arbitro: Mariani di Aprilia

RETI: 7’ Sau, 17’, 45’ Farias, 79’ Zajc, 85’ Maccarone

NOTE: Ammoniti Pisacane, El Kaddouri e Bellusci.

Seguono aggiornamenti!