Il calcio del 2016, ecco a voi i miei Oscar

Primo per distacco, Claudio Ranieri. Lo "scudetto" del Leicester farà epoca, come tutte le prime (e uniche) volte, come quello del Verona di Osvaldo Bagnoli. Non un’impresa. L’impresa.

Video - Leicester campione: il sogno impossibile diventato realtà 01:02

Si scrive Video assistant referees, si pronuncia Var e si traduce, nel "biscardese", moviola in campo. Oscar agli effetti speciali. E’ stata testata qui e là, Italia compresa; ha debuttato, ufficialmente, al Mondiale per club in Giappone. Dopo la goal line technology, un altro passo: e che passo. Le partite dureranno di più, il calcio sarà meno imperfetto (sempre che non si «interpretino» persino i filmati), gli addizionali saranno deportati, in massa, nella Siberia degli schermi, collaboratori (e/o superiori?) dell’arbitro centrale.

Il Portogallo campione d’Europa. Secondo nel 2004, in casa, e poi sempre in gruppo. L’hombre del torneo, in Francia, non è stato Cristiano Ronaldo. E’ stata una riserva: Eder. Suo il gol della finale. Del calcio lusitano si è scritto che finiva quando finiva il palleggio. Eusebio e CR7 l’hanno portato oltre.

Nico Rosberg si laurea campione del Mondo in Formula 1 e cinque giorni dopo lascia. Leo Messi perde ai rigori l’ennesima Coppa America (ancora con il Cile) e il giorno stesso si ritira dalla Nazionale. Salvo tornarci. Ritirarsi da una carriera non è mai facile; ritirarsi da un ritiro, neppure. Eppure...

Video - I Rosberg: la seconda dinastia campione del mondo dopo gli Hill 00:59

I 90 milioni di clausola che la Juventus ha pagato al Napoli per Gonzalo Higuain, di anni 29. Aurelio De Laurentiis vi ha ricavato l’ennesimo filmone sulla Napoli tradita. Titolo: Dal Pipita al Giudita. Il vero capolavoro (del presidente) è stato far credere che fosse andata proprio così e non, viceversa, che aveva deciso che andasse proprio così.

Video - Higuain si presenta ai tifosi della Juventus: "Voglio vincere la Champions League" 00:40

Come colonna sonora, non ci sono dubbi. Il "Geysersound" dei tifosi islandesi. Scoperto agli Europei, copiato ed esportato addirittura nelle nostre balere. Un inno "alla Forza sia con voi", una «haka» rivisitata e adattata a quel brano del Vangelo che citiamo spesso: gli ultimi saranno i primi. «Primi» davanti agli inglesi: e così fu. Islanda, l’isola dell’ultimo tesoro.

Come tonfi, la morte sportiva di Joseph Blatter e Michel Platini. Presidente della Fifa il primo, dell’Uefa il secondo. Ghigliottinati nell’ambito del Fifagate. La fine di un’epoca. Oscar della sparata a Gianni Infantino, neo boss della Fifa. Mondiali a 48 squadre, mondiale per club a 32. Aggiungi un posto a tavola che c’è un elettore in più: sbaglio di molto?

Alla memoria. Johan Cruijff cambiò il calcio, con l’Ajax e l’Olanda di Rinus Michels. Fumava troppo: proprio lui, che da giocatore fu tutto arrosto. E poi Fatim Jawara, portiere della Nazionale del Gambia, annegata a 19 anni al largo di Misurata con altri novantasei compagni di sventura. Sognava i grandi prati verdi del calcio. E poi la squadra brasiliana della Chapecoense, spazzata via nella sciagura aerea di Medellin. Muore giovane chi è caro agli dei, scriveva Menandro. Dubito che i genitori siano d’accordo.

Video - Johan Cruyff, il visionario del calcio 01:01

