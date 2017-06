Il calcio italiano in lutto per Giuliano Sarti: il portiere della Grande Inter di Herrera

Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, Suárez, Corso. Allenatore: Helenio Herrera. Per ogni tifoso interista con qualche capello bianco questa filastrocca rimembra un’epoca gloriosa fatta di successi, trofei alzati e giocate sublimi.

Purtroppo questa notte il numero uno di quella clamorosa corazzata capace di vincere tutto in Italia e in Europa se n’è andato: Giuliano Sarti è morto nella notte a Firenze a 83 anni, stroncato da un malore improvviso. Per quindici anni a cavallo fra gli anni 50 e 60 è stato indiscutibilmente uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano: un modello e un precursore per il suo modo di occupare i pali e di essere sicuro ed efficace senza essere vistoso o spettacolare. A differenza di tanti estremi difensori dell’epoca che tendevano ad avanzare di qualche metro per fronteggiare l’attaccante avversario, Sarti fu il padre del cosiddetto stile ‘geometrico’ che prevedeva lo stare ancorato tra i pali e sfidare apertamente l’avversario guardandolo negli occhi come in un duello rusticano.

Nato nel 1933 a Castello d’Argile, Sarti debutta in Serie A a 22 anni nelle fila della Fiorentina con cui giocherà 10 stagioni, collezionando 220 presenze e vincendo con la squadra viola uno scudetto, una coppa Grasshoppers, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Nell'estate del 1963 passa all'Inter di Helenio Herrera, con cui in 5 anni vince due scudetti consecutivi, due Coppe Campioni di fila (1963-64, 1964-65) e due Coppe Intercontinentali (1964-1965). Rimane in nerazzurro fino all'estate del 1968, per poi trasferirsi a 35 anni proprio alla Juventus, in cui chiude la carriera in Serie A facendo da secondo a Roberto Anzolin. È stato il primo portiere italiano (primato non eguagliato per il momento da nessuno) a disputare quattro finali di Coppa dei Campioni (due vinte e due perse il bilancio) ed è stato nel giro della Nazionale dal 1959 al 1967 disputando 8 partite in maglia azzurra. Ritiratosi nel 1970 non aveva completamente abbandonato il mondo del calcio, allenando per diversi anni nei Dilettanti in Toscana.