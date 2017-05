Il calendario sorride al Napoli: due giornate decisive per il sorpasso alla Roma

Contro il Cagliari il Napoli non può sbagliare. Perché è una gara abbordabile (gli avversari non hanno obiettivi, a differenza degli azzurri), perché la squadra di Sarri è superiore e perché c’è da approfittare del più duro calendario della Roma, superarla e issarsi al secondo posto in classifica.

Nella conferenza stampa pre partita il tecnico toscano ha tenuto salde le redini dei suoi, intimandogli di dover metterci il massimo della determinazione e dell’umiltà nell’affrontare i rossoblu di Rastelli, che all’andata furono spazzati via a domicilio con un netto 5-0 e potrebbero essere desiderosi di riscattarsi. Sulla carta non c’è storia contro il Cagliari e i prossimi due turni sono decisamente favorevoli alla compagine partenopea nell’inseguimento alla Roma, impegnata invece questa domenica contro il Milan e nella prossima giornata contro la capolista Juventus, la quale allora potrebbe essere già col petto gonfio per il sesto scudetto di fila, raggiungibile già questo weekend in caso di vittoria nel derby e di non vittoria dei giallorossi.

L’obbligo del Napoli è quello di crederci con la consapevolezza di avere una grande chance per il sorpasso. Il calendario vuole che Hamsik e compagni trovino, dopo il Cagliari in casa, Torino (fuori), Fiorentina (in casa) e Sampdoria (fuori). La Roma invece, dopo Milan e Juve, affronterà in trasferta il Chievo e in casa il Genoa, che potrebbe avere ancora, all’ultima giornata, bisogno di punti per confermarsi in serie A. In quattro partite il Napoli può ribaltare una situazione che vige da 13 giornate - ultima occasione in cui la squadra di Sarri ha avuto la testa davanti a quella di Spalletti - condannando ancora una volta (accadde l’anno scorso) la Roma ai preliminari di Champions League, esiziali ai giallorossi eliminati dal Porto.