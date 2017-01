Il campionato è sempre più giovane e Ventura annuncia: "Convocherò Chiesa in Nazionale"

E' una Serie A sempre più giovane. Aumenta, infatti, al termine del girone di andata, con ancora 3 partite da recuperare, il numero degli Under 21 utilizzati dai nostri club nel massimo campionato italiano. Erano 68 al giro di boa del 2014-2015, 61 nel gennaio del 2016, mentre nelle prime 19 giornate di questa stagione sono stati schierati 81 giovani. Di questi, 31 sono italiani, accompagnati, sul podio delle nazionalità, da 7 croati e 5 brasiliani.

In netta crescita anche il numero degli esordienti Under 21. Furono 35 due anni fa, flessione a 27 l’anno scorso, per balzare ora a 48. Le formazioni che hanno schierato nell’undici iniziale il maggior numero (5) di Under 21 sono 6: Lazio, Milan, Palermo, Sampdoria, Sassuolo e Udinese. Doppio primato in solitaria per la Lazio: è la squadra che ha utilizzato più giovani di tutte (8) ed anche quella che ha fatto giocare il maggior numero di esordienti Under 21 (5).

Roberto Gagliardini Inter Chievo 2017LaPresse

Guardando ai singoli, i migliori goleador Under 21 sono il centrocampista Kessie dell’Atalanta e Simeone del Genoa, con il centravanti dei grifoni che già alla prima di ritorno è salito a 7 centri. Certamente di buon auspicio per l’attaccante rossoblù i precedenti primatisti: nel gennaio 2016 Berardi, nel gennaio 2015 Dybala e Icardi. Il portiere del Palermo Posavec, sempre presente, detiene il primato del minutaggio con 1.815’ dopo i primi 19 turni (Donnarumma, se schierato nel recupero con il Bologna, potrebbe sorpassarlo), mentre è il blucerchiato Torreira ad aver giocato più di tutti (1.562’) tra gli Under 21 esordienti.

Tra i record si registra il debutto in Serie A col Genoa di Pietro Pellegri, che diventa il calciatore più giovane di tutti i tempi ad aver mai calcato un campo di A, sorpassando per un solo giorno il precedente primatista, Amedeo Amadei. Prima di Pellegri il campionato aveva battezzato i 'classe 2000' con l’attaccante della Juventus Moise Keane, schierato da Allegri lo scorso mese di novembre contro il Pescara.

Video - Da Diego a Giovanni Simeone: la Serie A scopre il Cholito 01:03

Ventura: "Chiamerò Chiesa in Nazionale"

Le notizie non possono che rendere felice Giampiero Ventura. Il ct azzurro ha parlato proprio di giovani nel corso della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano: “Credo ci siano i presupposti per fare qualcosa di importante, quanto non so perché lo dirà il campo. Stiamo creando un gruppo di giovani. Federico Chiesa? Mi avevano già segnalato il giocatore, sono andato a vederlo di persona ed è stata una piacevole sorpresa, credo sarà convocato nel prossimo stage. Se le prestazioni continueranno a essere queste è giusto che sia così. Questo non fa altro che confermare quello che dicevo in tempi non sospetti, ci sono molti più giovani di quanto si pensi". Nel 2017 potrebbe trovare spazio in azzurro anche Domenico Berardi, appena rientrato dopo un lungo stop. "Non l'ho mai avuto, è sempre stato infortunato, sarà convocato come è normale che sia - ha rivelato Ventura - L'avremmo fatto da tempo non fosse stato infortunato anche perché stiamo cambiando modo di stare in campo, abbiamo bisogno di esterni. Lui e Verdi sono giocatori su cui la nazionale conta già da ora", ha concluso il selezionatore azzurro.