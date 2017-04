Il Chelsea ci riprova per Nainggolan: pronta offerta da 40 milioni per convincere la Roma

Il Chelsea di Antonio Conte vuole far sul serio per Radja Nainggolan. I Blues - vicini alla conquista della Premier League - vorrebbero assicurarsi un centrocampista di livello internazionale per la prossima stagione, dove saranno di nuovo protagonisti in Europa e avrebbero intenzione di formulare un’offerta alla Roma per strapparle il centrocampista belga. Dopo il sondaggio della scorsa estate, il club londinese sarebbe disposto nella prossima sessione di mercato ad offrire ai giallorossi circa 40 milioni di euro per Nainggolan (il quadruplo della cifra con cui la Roma se l’era aggiudicato dal Cagliari).

Per il calciatore classe 1988 sarebbe pronto un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione, più del doppio di quanto ora percepisce nella capitale. Se dovesse andare in porto, l’offerta sarebbe indubbiamente molto vantaggiosa sia per la società giallorossa oltre che per il giocatore, il quale approderebbe in un club di altissimo livello. Ciò che conterà sarà quindi la volontà dello stesso Nainggolan, che dovrà decidere se rimanere a Roma per provare a vincere lo scudetto, oppure approdare in Premier League nella squadra di Antonio Conte.

