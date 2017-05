Il Chievo ci mette rigore e condanna il Palermo in Serie B

Neppure la vittoria sarebbe bastata per salvarsi. E' arrivata la magra consolazione di un pareggio per il Palermo che, per effetto della vittoria del Sassuolo sul Bologna, retrocede aritmeticamente in Serie B. Il Chievo passa in vantaggio al 67' grazie al nono gol di Pellissier, infallibile su rigore; pareggiano i rosanero all'88' con Goldaniga che, in pieno recupero, si vede annullare una rete per offside. Ma, come dicevamo poc'anzi, neppure la vittoria avrebbe evitato ai siciliani la bocciatura matematica nella categoria cadetta.

La cronaca

Chievo subito pimpante con il sempre arzillo Pellissier, che prima manca la deviazione decisiva su cross di Birsa, poi, ancora su suggerimento dello sloveno, prova il mancino rasoterra ma Fulignati c'è. La risposta del Palermo è sul sinistro di Sallai, Sorrentino si distende a terra e respinge il suo diagonale. Al 34' illusione per i siciliani: Sallai, lanciato da Diamanti, la mette dentro ma il gol viene annullato per uno spinto su Cesar. Al 67' Inglese, dubentrato a Izco, se ne va in contropiede, Bruno Henrique lo uncina da tergo, rigore che Pellissier trasforma per il vantaggio clivense. All'88' pareggia Goldaniga, al volo su punizione di Diamanti, e in pieno extratime, di testa, mette dentro la palla del sorpasso ma lo fa in fuorigioco, Come fuori dalla massima serie, da oggi, è il Palermo di Bortoluzzi.

La statistica

Il Palermo ha perso le ultime 5 trasferte: non colleziona 6 sconfitte consecutive esterne in Serie A dal 1962/63.

Il migliore

Sergio PELLISSIER - Sempre arzillo come pochi attaccanti alla sua veneranda età (38!), realizza il rigore che gli vale il nono gol in questa stagione e di fatto spedisce il Palermo in B. Eterno e cinico.

Il peggiore

Ivajlo CHOCHEV - Ruvido e poco lucido, si perde Birsa ogni due per tre. Tarantolato.

Il tweet

Il tabellino

Chievo-Palermo 1-1

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar (85' Sardo), Cacciatore; Castro, Radovanovic, Bastien (79' de Guzman); Birsa; Izco (46' Inglese), Pellissier. All. Maran

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Gonzalez (86' Lo Faso), Goldaniga, Andelkovic; Cionek, Jajalo, Gazzi (54' Bruno Henrique), Chochev, Aleesami; Diamanti; Sallai (77' Trajkovski). All. Bortoluzzi

Arbitro: Marco Serra di Torino

Reti: 67' su rig. Pellissier (67'), 88' Goldaniga (P)

Ammoniti: Jajalo (P), Gonzalez (P), Cesar (C), Gamberini (C), Birsa (C)

Espulsi: nessuno