Il clamoroso caso Mounier: i 'tifosi' del Saint-Étienne fanno muro e lo rimandano in Italia

Ha dell'incredibile il ritorno in Italia di Anthony Mounier che, passato in prestito con diritto di riscatto al Saint-Étienne, si è visto respingere dal muro 'costruito' dai tifosi stephanoises. È durato, quindi, non più di due giorni il passaggio del classe '87 in Francia, tanto che Mounier si è visto costretto a ritornare sui propri passi nonostante il contratto firmato e l'ufficializzazione del suo acquisto da parte della stessa società transalpina.

L'esterno offensivo era stato lanciato dal vivaio del Lione, fino al debutto in Ligue 1 nella stagione 2007-2008. Due anni dall'altra parte del Rodano fino al passaggio al Nizza nell'estate del 2009, tanto è bastato quindi per irritare i tifosi che hanno subito mosso azioni e petizioni per non far arrivare Mounier a casa loro, visto i trascorsi con i Gones, rivali storici del Saint-Étienne.

Cosa è rimasto da fare? Il club francese ha dovuto fare retromarcia e Mounier è rientrato a Bologna dove adesso attende un'altra destinazione per il resto della stagione, con i felsinei però rapidissimi a chiudere un accordo con l'Atalanta (martedì ci saranno le visite mediche).

Un caso che ricorda molto da vicino quello che accadde con Stanković nell'estate del 2008. L'Inter lo stava per cedere alla Juventus, felicissima dell'accordo, prima del no definitivo causato da tifosi bianconeri che non volevano avere nella propria squadra un elemento ex nerazzurro, che aveva arricchito il proprio palmarès 'grazie' ai fatti di Calciopoli.