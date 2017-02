Il compleanno speciale di Roberto Baggio: festeggia i 50 anni fra Amatrice e Norcia

Un fuoriclasse inimitabile nella vita come nel calcio come Roberto Baggio non poteva che scegliere di godersi il 50esimo compleanno con chi ha sofferto e sta cercando di rialzarsi. Il Divin Codino proprio in queste ore è in viaggio fra Umbria e Lazio e si fermerà ad Amatrice e Norcia, due delle località più colpite dal terremoto che ha devastato e messo in ginocchio il Centro Italia negli scorsi mesi.

Una scelta simbolica e che riassume perfettamente lo straordinario spessore di un campione amato dalla gente e in maniera universale che ha voluto trascorrere una data importante donando un sorriso e un po’ di felicità a chi ha perso tutto:

" L'affetto della gente dopo 13 anni dal mio ritiro mi sorprende sempre - ha rivelato a Premium Sport - La mia filosofia di vita si basa sulla ricerca della felicità. Bisogna ricercare la felicità tutti giorni, dobbiamo trovarla dentro noi stessi e poi, se ne vale la pena, donarla anche agli altri". "