Volate ai raggi X: duello Roma-Napoli, 6° posto al "ciapa-no", mission impossible Crotone

Mancano cinque giornate alla conclusione del massimo campionato italiano e i verdetti finali cominciano a stagliarsi all’orizzonte: la 33esima giornata appena passata agli archivi ha sancito la matematica retrocessione in Serie B del Pescara di Zeman ma ha anche riacceso la lotta per l’Europa League con una Fiorentina in rampa di lancio. Analizziamo tutti i possibili scenari obiettivo per obiettivo: le volate entrano nel vivo, tempo di allacciarsi le cinture.

La volata scudetto e Champions League

Complice il pareggio del Napoli a Reggio Emilia, la Roma ha preso l’abbrivio portandosi a +4 dalla banda Sarri e mettendo una seria ipoteca in ottica secondo posto. Attenzione alle prossime tre giornate però: i giallorossi affronteranno Lazio, Milan e Juventus mentre il Napoli, dopo la trasferta di San Siro contro un’Inter in piena crisi, incontrerà Cagliari e Torino. A cinque giornate dalla fine e con un margine di otto punti sulla seconda, la Juventus procede a gonfie vele verso il sesto scudetto consecutivo. Come per la Roma, anche per i bianconeri si stagli all’orizzonte un trittico di fuoco: Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia, derby di Torino e super sfida all’Olimpico contro la seconda della classe.

Video - Spalletti: "Dzeko arrabbiato? Ha avuto cinque occasioni per fare gol..." 01:47

GIORNATA JUVENTUS 83 ROMA 75 NAPOLI 71 34 ATALANTA Lazio INTER 35 Torino MILAN Cagliari 36 ROMA Juventus TORINO 37 Crotone CHIEVO Fiorentina 38 BOLOGNA Genoa SAMPDORIA

La volata per l'Europa League

Con le milanesi incappate in sonore sconfitte nell’ultimo turno si è creata una voragine tra Lazio e Atalanta – rispettivamente quarta e quinta forza del campionato – e appunto Milan e Inter. Le posizioni sembrano essere perciò cristallizzate ma attenzione alla lotta per il sesto posto: la Fiorentina sta scalando gerarchie impetuosamente e ora veleggia a sole tre attaccature dal Milan. Le motivazioni faranno la differenza e su questo versante la Viola sembra avere qualcosa in più.

Video - Pioli: "Tradito dai giocatori? Ci stiamo tradendo tutti da soli..." 01:45

GIORNATA LAZIO 64 ATALANTA 63 MILAN 58 INTER 56 FIORENTINA 55 34 ROMA Juventus CROTONE Napoli PALERMO 35 Sampdoria UDINESE Roma GENOA SASSUOLO 36 FIORENTINA Milan ATALANTA Sassuolo Lazio 37 Inter EMPOLI Bologna LAZIO NAPOLI 38 CROTONE CHIEVO CAGLIARI Udinese Pescara

La volata salvezza

La retrocessione del Palermo è ormai alle porte, persino una vittoria contro la Fiorentina potrebbe non bastare ai rosanero. Grazie alle vittorie di prestigio e inaspettate contro Fiorentina e Milan l’Empoli si è portato a +5 sul Crotone e può godere di un calendario sulla carta più agevole di quello dei calabresi; il Genoa ha un margine di sei punti dal terz’ultimo posto ma se non riprenderà presto a fare punti si ritroverà invischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra di Juric non potrà fallire in casa contro un Chievo ormai tranquillo.

GIORNATA GENOA 30 EMPOLI 29 CROTONE 24 PALERMO 16 34 Chievo Sassuolo Milan Fiorentina 35 Inter Bologna PESCARA CHIEVO 36 PALERMO CAGLIARI Udinese Genoa 37 Torino Atalanta JUVENTUS PESCARA 38 ROMA PALERMO Lazio Empoli