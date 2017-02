Il dubbio di Sarri: spremere Mertens alla vigilia del Real o lanciare dal primo minuto Pavoletti?

Il Real Madrid è ormai alle porte e per Sarri si presenta un bel dilemma in vista della gara di campionato contro il Genoa. Tenere invariato l’attacco, con il tridente Callejon-Mertens-Insigne o far rifiatare i piccoletti, inserendo finalmente Pavoletti (o Milik) dal primo minuto?

Il Napoli arriva da 17 risultati utili consecutivi, a -1 dal record di Maurizio Sarri della scorsa stagione, e contro il Genoa servirà comunque la massima concentrazione per tenere il passo della Roma, alla caccia del secondo posto in classifica. Contro i rossoblu, però, il tecnico degli azzurri potrà provare a cambiare qualcosa, sia per una gestione più accurata della rosa ora che si comincia a fare sul serio, sia per dare una chance a Pavoletti. L’ex attaccante, proprio del Genoa, ha collezionato finora - con la maglia del Napoli - solo 28 minuti in campionato e due presenze complessive in Coppa Italia tra Spezia e Fiorentina e scalpita per debuttare dal primo minuto per conquistare il Napoli, ora che Gabbiadini è andato.

" Pavoletti? Lo vedo sempre meglio, adesso ha solo bisogno di giocare, per ritrovare il ritmo partita [Maurizio Sarri in conferenza stampa pre Napoli-Genoa] "

La prima punta, vera, adesso c’è e per il Napoli, quella contro il Genoa, potrà essere l’occasione giusta per verificare le reali qualità dell’attaccante classe ’88 che potrebbe tornare molto utile da qui a fine campionato in ottica delle rotazioni di Sarri.

Non solo Pavoletti, aspetta una chance anche Milik che - appena rientrato dall’infortunio al legamento crociato - cerca spazio dopo la panchina di Bologna-Napoli.