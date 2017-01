Il Genoa prova a scappare, il Crotone lo riacciuffa due volte

Il Genoa interrompe la striscia infernale di 4 ko di fila (5 se includiamo quello in Coppa Italia), ma il pareggio per 2-2 rimediato contro un Crotone mai indomito non lascia certo dormire sonni tranquilli a Juric, la cui panchina continua a tremare nonostante una situazione di classifica relativamente salda (24 punti con Sampdoria e Sassuolo). Non se la passa meglio Nicola, ma di questi tempi per le matricole calabresi abbandonare il fondo del barile e, dopo 3 sconfitte consecutive, agganciare al penultimo posto il Palermo a quota 10 sa già di micro-miracolo.

La cronaca

Crotone intraprendente in avvio, ma né Ferrari di testa né Trotta di sinistro impensieriscono Lamanna. Il Genoa mette il becco nell'area dei calabresi intorno al ventesimo, quando Lanzovic crossa dalla destra per Simeone, chiuso in angolo da Ceccherini, e Ocampos prova la conclusione violenta da fuori, costringendo Rosi a immolarsi con il torace. Si rivedono gli ospiti verso la mezz'ora ancora con Trotta: mancino volante, Lamanna è reattivo. Al 43', però, arriva il vantaggio del Genoa: Cofie, da poco subentrato all'acciaccato Rigoni, verticalizza per Simeone che, sul filo del fuorigioco, batte Cordaz con un diagonale rasoterra. Ottavo centro per il figlio di Diego Simeone.

I calabresi pareggiano in apertura di ripresa: punizione di Barberis, Ceccherini sale in cielo e incorna per l'1-1 al 54'. Ma al 66', Pandev, appena entrato per Lazovic, viene travolto in area da Ferrari: dagli undici metri Ocampos non fallisce la rete del nuovo vantaggio genoano. Ferrari si rifà al 74': Barberis ancora dalla destra, palo colpito di testa da Ceccherini, il difensore degli squali è implacabile sul tap-in del definitivo 2-2.

La statistica

Giovanni Simeone è il più giovane giocatore ad avere segnato almeno 8 reti in questa stagione in Serie A.

Il migliore

Lucas OCAMPOS - Volenteroso e generoso, ripiega anche in copertura, impeccabile dal dischetto. Non prende bene la sostituzione e, a nostro avviso, ne ha ben donde.

Il peggiore

Adrian STOIAN - Tanto movimento sulla trequarti ma poca incisività in area.

Il tweet

Nonostante il punto conquistato a Marassi, i tifosi degli "squali" non sono per niente ottimisti...

Il tabellino

Genoa-Crotone 2-2

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Munoz, Burdisso; Edenilson, Cataldi, Rigoni (30' Cofie), Laxalt; Lazovic (61' Pandev), Simeone, Ocampos (79' Pinilla). All. Juric

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Sampirisi, Rohden, Barberis, Crisetig; Stoian (75' Martella), Falcinelli, Trotta. All. Nicola

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Reti: 43' Simeone (G), 54' Ceccherini (C), 66' su rig. Ocampos (G), 74' Ferrari (C)

Ammoniti: Rosi (C), Cataldi (G), Crisetig (G)

Espulsi: nessuno