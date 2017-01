Il Genoa punta su Ibarbo per liberare Ocampos al Milan

Il Milan, dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia per mano della Juventus, torna a pensare al mercato. Galliani ha confermato ancora una volta che il primo obiettivo dei rossoneri è Lucas Ocampos, esterno del Marsiglia, arrivato in prestito qualche settimana fa al Genoa: “Ocampos è la nostra prima scelta per il dopo Niang“. L’esterno francese è stato ufficializzato pochi minuti fa dal Watford, in prestito con diritto di riscatto.

Il Marsiglia accetta l'offerta del Milan

Il Marsiglia, nelle ultime ore, ha accettato l’offerta del Milan per Ocampos: i rossoneri attendono ora il via libera del Genoa per tesserare l’esterno argentino. Il club rossoblù darà la sua risposta entro domenica: il Grifone è, al momento, alla ricerca di un valido sostituto del classe 1994. L’indiziato numero uno è Victor Ibarbo, vecchia conoscenza del calcio italiano attualmente al Panathinaikos, per il quale stanno i dirigenti liguri stanno cercando un accordo. Ocampos arriverà a Milano con la stessa formula con il quale si era trasferito al Genoa: prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni. In sei mesi di Serie A l’argentino ha collezionato 14 presenze, mettendo a segno 3 gol.