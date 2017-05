Il giorno di Pisacane e Crosta: 1° gol in A ed esordio col botto tra i pali, Cagliari-Milan 2-1

Il Cagliari saluta il Sant'Elia, all'ultima partita prima della costruzione del nuovo impianto (pronto per il 2020/21) con una vittoria sul Milan. Decidono un gol al 90' di Fabio Pisacane, che ha giocato quest'anno la sua prima stagione in A dopo aver vissuto momenti molto difficili e le parate di Luca Crosta, portierino (di scuola Milan), classe '98 che para un rigore a Bacca e sventa una serie di occasioni avversarie. Nel Milan, con la testa in vacanza, si salvano Lapadula (autore del gol del pareggio su rigore) e Donnarumma, mentre Bacca saluta nel peggior modo possibile.

La cronaca

Partenza sprint del Cagliari, che va subito vicino al gol prima con Borriello e poi con Ionita, che su assistenza di Farias fa tremare la traversa della porta di Donnarumma. Il Milan non c'è e il ritmo è da costume e infradito. L'approccio della squadra di casa è decisamente più positivo e il gol arriva al 18'. Borriello esce dall'area per cercare palla, vede Joao Pedro partire e lo serve con un preciso assist che manda il compagno all'1vs1 con Donnarumma: rasoterra vincente e 1-0. Il Milan sfiora il pari sul primo cambio di campo, ma il portierino Crosta (all'esordio in serie A a 19 anni) è bravo e fortunato a salvare sul destro sotto porta di Bacca. L'atteggiamento dei rossoneri, in particolar modo della difesa, è da partitella in spiaggia e, giocando molto alta, la retroguardia rischia ad ogni azione di andare sotto. Donnarumma deve esibirsi in un paio di uscite per evitare il secondo gol, mentre davanti il Milan non è incisivo. Primo tempo chiuso sull'1-0, vantaggio meritato dalla squadra di Rastelli.

Montella non ci sta e in avvio di ripresa rivoluziona la formazione, passando a tre togliendo Vangioni e inserendo Lapadula per un 3-5-2 molto offensivo. Ocampos è il giocatore più vivo tra i rossoneri ed è proprio lui che guadagna il corner in seguito al quale il Milan trova il rigore del possibile pareggio. Fallo di Ionita su Paletta e l'arbitro Abisso non ha dubbi. Dal dischetto però Bacca calcia male facendo fare una super figura a Crosta, che dopo gli interventi del primo tempo si prende anche l'ovazione del Sant'Elia per il rigore respinto. 10' esatti più tardi il Milan ha la stessa occasione dal dischetto, ma questa volta l'esito è differente. Il fallo è di Crosta su Bacca, sul dischetto ci va Lapadula che realizza l'8° gol personale in questa stagione. Le emozioni però non sono finite perché Paletta, appena ammonito, si fa cacciare da Abisso lasciando in 10 i suoi e costringendo Montella a rinunciare alla doppia punta per coprire il vuoto lasciato nelle retrovie. Il Cagliari si rianima e cerca il gol vittoria, trovato al 90' con l'uomo che più di tutto è stato simbolo di questa stagione rossoblu: Fabio Pisacane, alla prima rete in A nella sua prima stagione in A. La sua storia, che avevamo raccontato proprio all'inizio di questa stagione, è il simbolo di un Cagliari che ha meritato vittoria e festa finale sul campo di casa.

La statistica

1 - L'ultimo portiere a parare un rigore al suo esordio in Serie A, prima di Luca Crosta, era stato Diego López il 31 agosto 2014.

Il tweet

Cagliari Milan 2017Getty Images

Il migliore

Luca Crosta: un grande intervento su Bacca nel primo tempo, un rigore parato allo stesso colombiano e tante cose buone durante tutto il match. A 19 anni, per questo suo esordio in serie A proprio contro la squadra dove è cresciuto, una gran bella soddisfazione.

Il peggiore

Carlos Bacca : sfiora il gol nel primo tempo, ma trova sulla sua strada l'ottimo Crosta, che gli fa chiudere l'esperienza in rossonera con la pessima figura di sbagliare anche un rigore nella ripresa. Un'annata da dimenticare per l'attaccante colombiano, già con le valigie in mano pronto a lasciare il capoluogo lombardo.

Il tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Crosta; Padoin, Pisacane, Deiola (80' Biancu), Murru (33' Miangue); Ionita, Tachtsidis, Faragò; João Pedro, Farias; Borriello (70' Han). All. Rastelli.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G. Gómez, Paletta, Vangioni (46' Lapadula); Kucka, Locatelli, Mati Fernández; Suso (31' Ocampos), Bacca (76' Zapata), Honda. All. Montella.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Gol: 18' Joao Pedro (C), 72' Lapadula (M), 90' Pisacane (C)

Note: espulso Paletta (M) per doppia ammonizione; ammoniti: Joao Pedro (C), Deiola (C), Gomez (M), Paletta (M), Padoin (C).