Il giorno perfetto del classe 2000 Kean: "Ma questo è solo l'inizio"

Sembrava un tranquillo pomeriggio di tarda primavera, un Bologna-Juventus dai toni amichevoli - senza alcuna velleità di classifica - destinato a passare sotto traccia. Sorta di quiete prima della tempesta gallese del 3 giugno. Invece questo 27 maggio 2017 è una giornata da ricordare, quella del primo gol in assoluto di un classe 2000 nel massimo campionato italiano, ovvero il vercellese Moise Kean. Storia nella storia di un campionato da leggenda per Madama, storia di un attaccante predestinato che aveva già debutato in Champions League e in Serie A mesi addietro e che aveva già fatto sfracelli con la Primavera della Juventus e con l'Under 17 dell'Italia. E così l'ultimo tassello del mosaico si è incastrato alla perfezione: tra i mille motivi per sorridere la Juve si riconosce anche in questo, nel volto raggiante del 17enne terribile che ora sogna di trovare un posticino nella panchina bianconera in finale di Champions. Per la serie "Non svegliatelo!"

Le dichiarazioni del bimbo prodigio

" Sono molto contento per questo primo gol, sono stato anche fortunato. E' il sogno di tutti i ragazzi di 17 anni fare gol con una maglia importante come quella della Juve. E' stato veramente bello, ma c'è ancora da lavorare, perché questo secondo me è solamente l'inizio. Dai giocatori della prima squadra ho imparato tanto: è una grande fortuna poter stare vicino a loro, mi hanno sempre aiutato e spinto a non mollare mai. Dedico il gol alla mia famiglia, in particolare a mia madre. Non ci crederà neppure lei che ho davvero segnato! "