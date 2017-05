Il grande cuore di Marco Borriello: vince la scommessa con Vieri e regala tre defibrillatori

Tutto era nato da una "provocazione" estiva dell'amico Bobo Vieri verso Marco Borriello: "Se segni più di quindici gol, ti pago la vacanza!". Detto, fatto: Borriello con la maglia del Cagliari, alla sua prima stagione in Sardegna, ha toccato quota 20 gol in stagione (16 in campionato e 4 in Coppa Italia) ed ha vinto la scommessa con Vieri. Una volta passato all'incasso, ha scelto di trasformare questo gioco tra amici in una nobile azione.

Con un messaggio video sul suo profilo Instagram, l'attaccante del Cagliari ha voluto rendere pubblico un gesto molto apprezzabile: il premio della scommessa vinta dall'attaccante napoletano, anzichè destinarlo ad una vacanza come promesso da Bobo Vieri, verrà devoluto per l'acquisto di tre defibrillatori, che Borriello regalerà a tre realtà che ha particolarmente a cuore. La prima è la città di Napoli, la seconda è la Sardegna, che lo ha accolto in questa stagione, e la terza è Norcia, colpita duramente dal recente terremoto.