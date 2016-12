Il Guardian celebra Fabio Pisacane: è lui il "calciatore dell'anno"

Una battaglia vinta, una storia di coraggio che ha fatto il giro del mondo ed è stata fonte di ispirazione. La piccola guerra vinta da Fabio Pisacane contro la sindrome di Guillain-Barrè ha attirato le attenzioni anche del prestigioso quotidiano inglese ‘The Guardian’ che proprio oggi ha annunciato di aver premiato il difensore del Cagliari con il premio di “calciatore dell’anno 2016”.

Un premio che il Guardian ha deciso di fondare proprio da quest’anno e che per il futuro verrà consegnato, per citare le parole dello stesso quotidiano, “a un giocatore che ha fatto qualcosa di davvero notevole non solo nel superare le avversità ma anche per aver aiutato gli altri diventando un esempio con il suo comportamento e la sua onestà".

E’ stato quindi l’esempio di Pisicane a ispirare gli inglesi, che contattato dal Guardian ha così dichiarato: "Devo dire onestamente che non ho fatto niente per diventare un esempio. Non fa parte del mio modo d'essere, sono un ragazzo semplice. Penso di avere un po' di umiltà e questa umiltà non mi fa pensare che gli altri possano considerarmi un esempio".

Una storia di coraggio comunque quella di Pisacane che noi di Eurosport avevamo deciso di raccontare già lo scorso 19 settembre, quando il giocatore esordì in A nel 3-0 del suo Cagliari rifilato all’Atalanta. Qui lo speciale nel racconto di quella giornata e di tutte le incredibili difficoltà superate e poi vinte in carriera da un ragazzo in grado di gettare anima e cuore oltre gli ostacoli della vita.