Il Leicester di Ranieri punta tutto su Acerbi, il Sassuolo lo sostituisce con Ranocchia?

Non solo Inter, il difensore Acerbi sarebbe entrato anche nel mirino del Leicester di Claudio Ranieri. La società inglese, campione d'Inghilterra in carica, deve risolvere i problemi che sono stati riscontrati nel reparto difensivo, e ha quindi rivolto il suo interesse al mercato italiano, puntando dritto verso l'ex centrale del Milan.



La società di patron Squinzi, per il momento, ha rispedito l’offerta al mittente, come peraltro confermato dal direttore sportivo del Sassuolo Carnevali. Il Leicester non sembra però intenzionato a mollare la presa ed è pronto a rilanciare, sperando anche di convincere il giocatore con la possibilità di giocare in un campionato prestigioso come quello inglese, oltre alla Champions.



Nel caso il trasferimento dovesse andare in porto, la squadra emiliana dovrebbe pensare a un sostituto, il nome che ricorre con maggior frequenza è quello del difensore dell’Inter, Ranocchi

