Il Lille fallisce con Gerson, ma arriva Kishna in prestito dalla Lazio

Sembrava tutto fatto per l’approdo di Gerson al Lille, via Roma. I due club avevano trovato l’accordo per la partenza del brasiliano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (5+13) con un’operazione totale che sfiorava i 20 milioni in aggiunta ai bonus (con plusvalenza di quasi 3 milioni per i giallorossi).

A fermare il tutto, però, sono state le pretese di ingaggio del classe ’97 che hanno costretto il Lille a seguire altre piste per concludere il suo mercato, partito dall’acquisto di El Ghazi dall’Ajax.

Nel tardi pomeriggio è partita poi la trattativa con la Lazio per un altro ex lanciere, Ricardo Kishna che in stagione aveva collezionato solo 5 presenze in Serie A. Il classe ’95 arriverà al Lille con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni.