Il Lione vuole Djordjevic che piace anche al Genoa: alla Lazio serve una nuova punta

Nuove notizie sul fronte Filip Djordjevic. Il serbo classe 1986 è ai saluti. Mai impiegato quest’anno da titolare da Inzaghi e chiuso da Immobile, il giocatore è pronto a fare una nuova esperienza. Tra le squadre che più hanno richiesto il giocatore il Genoa, in cerca di un sostituto visto che Pavoletti si avvicina a grandi passi verso il Napoli e il Lione.

Nelle ultime ore, però, il club francese si è fatto sotto in maniera importante. E allora Lotito potrebbe alzare ulteriormente il prezzo del cartellino, poiché il Genoa non sembra aver mollato la presa. L’asta di mercato potrebbe essere dietro l’angolo. La prima richiesta del presidente biancoceleste era di 5 mln € – come vi avevamo accennato – ma il prezzo potrebbe, ora, salire anche a 6/7 mln. Sembra che la carriera di Djordjevic sia ad un bivio: o riscattarsi al Genoa o ritornare in Ligue1, dove militò con il Nantes. La pista francese rimane, per adesso, la più viva.

a cura di Matteo Tombolini

