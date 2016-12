Il Liverpool punta Gabigol: pronta un’offerta per l’Inter a gennaio?

Il 12 gennaio, gli agenti di Gabigol saranno a Milano per parlare con l’Inter e chiarire il futuro del giocatore: l’attaccante brasiliano, 20 anni, prelevato in estate dal Santos, ha giocato soltanto qualche scampolo di partita finora, senza mai trovare ritmo, continuità o spazio nelle rotazioni e nel progetto di Frank De Boer prima e Stefano Pioli ora.

Secondo quanto riporta la stampa britannica, il “Sun” in particolare, Gabigol potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio: da qualche tempo si parla di una sua possibile cessione in prestito in una squadra di medio-bassa classifica in cui possa fare esperienza, ma ora sembrerebbe emergere con forza una nuova voce proveniente da Liverpool.

Jurgen Klopp avrebbe infatti chiesto il brasiliano come rinforzo per gennaio, e spinto la dirigenza dei Reds a sondare le acque in casa Inter: potrebbe così andare a compiersi un’operazione simile a quella che coinvolse a suo tempo Coutinuo, passato al Liverpool nel 2013.

“Sono contento dell’entusiasmo che ha Gabigol – ha detto Pioli a riguardo del giocatore -, ma mi piacerebbe vederlo più concreto che spettacolare. Resterà a gennaio? Il nostro obiettivo è consolidare la squadra. Vogliamo avere giocatori che siano contenti di essere qui all’Inter. Stiamo facendo le valutazioni a riguardo”.