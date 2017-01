Il Marsiglia fa sul serio per Lapadula: offerti 20 milioni al Milan

Non solo Vainqueur e Évra, Rudi Garcia e il Marsiglia vogliono un altro giocatore di provenienza della Serie A per completare la rosa. L'OM avrebbe, infatti, imbastito una trattativa con il Milan per arrivare all'attaccante Lapadula, che nel campionato in corso ha portato in dote 4 gol e 2 assist ai rossoneri.

Zubizarreta ha già contattato l'agente del giocatore per capire l'eventuale disponibilità del classe '90 a partire verso la Francia. Già in corso invece le negoziazioni con il Milan visto che i rossoneri hanno chiesto - via Genoa - il prestito, fino alla fine della stagione, di Ocampos.

L'offerta sarebbe di 20 milioni, con il Milan che raddoppierebbe praticamente il valore del giocatore acquistato - in estate - dal Pescara per 9 milioni.