Il mercato del Milan è in movimento: sarà la volta buona?

La vicenda legata al closing per il passaggio di consegne dalla famiglia Berlusconi al gruppo cinese Sino-Europe Sports non è ancora conclusa e questo potrebbe avere qualche influenza sul mercato rossonero. Dal canto suo, il gruppo ha fatto sapere "Ufficializzeremo l'acquisto del Milan il prossimo anno attraverso una conferenza stampa. Delineeremo così le strategie future, commerciali e sportive, per portare il Milan ai livelli dei top club mondiali con una particolare attenzione al settore giovanile. Il prossimo anno vogliamo investire 300 milioni di euro, parte dei quali per il settore giovanile. Creeremo una Youth Academy Milan anche in Cina dove allenare i giovani calciatori cinesi".

Luiz Adriano in partenza

E se il settore giovanile sarà dunque uno dei punti cardine del futuro, il problema primario è sistemare il presente. Il primo punto focale è quello legato a Luiz Adriano, che è vicinissimo allo spartak Mosca. Per lui è pronto un contratto da 4,5 mln € annuali e scadenza del nel 2020. Adriano Galliani ha incontrato a rio de Janeiro l'agente del giocatore, che ha tempo per decidere fino al 30 dicembre. Il Milan non introiterà il costo del cartellino dal club russo, stando a quanto trapelato, quindi visto così non sembra un grande affare, ma di fatto si libererà di un ingaggio oneroso che pesa sulle casse del club.

Anche Honda è un esubero

A quanto pare, però, non solo Luiz Adriano sarebbe un esubero, ma anche Keisuke Honda, che con Vincenzo Montella trova pochissimo spazio. In questi giorni è stato accostato alla MLS e più precisamente dei New York FC. Per ora è solo un abbozzo di trattativa e non c'è una vera offerta, ma è abbastanza ovvio che, se la proposta arriverà, difficilmente Honda rifiuterà.

Si liberano posti, occhi puntati su Borini

Fabio Borini, intanto, è pronto a tornare in Italia e il Milan lo sta seguendo con attenzione, esattamente come la Roma. Il sunderland, però, vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre le due squadre nostrane punterebbero di più al prestito con diritto di riscatto. Il rischio, però, mercanteggiando sulla formula, è che slitti tutto a giugno. Nel frattempo il Milan deve puntare su qualche altro nome per ridare qualità alla rosa. e che sia la volta buona.