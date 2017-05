Il Milan alza la voce sul mercato: è fatta anche per Rodriguez dal Wolfsburg

Ricardo Rodriguez è molto vicino a vestirsi di rossonero: il Milan ha praticamente chiuso l'accordo con il Wolfsburg per il trasferimento del terzino sinistro a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i rossoneri pagheranno 15 milioni più 3 di bonus (legati con ogni probabilità alla qualificazione in Champions League) per assicurarsi un giocatore che a gennaio sembrava ormai promesso sposo dell'Inter. Rispetto alla clausola originaria di 22,5 milioni di euro, il Milan sembra essere riuscito a limare l'esborso, proponendo al giocatore un contratto di quattro anni. La concorrenza era parecchio serrata perché, oltre all'inter, aveva messo gli occhi sul giocatore anche il Liverpool negli ultimi giorni.

Idee chiare già a maggio

Il possibile arrivo di Ricardo Rodriguez, che in queste ore assume sempre di più i crismi della certezza, riassume nella maniera migliore la strategia di mercato dei rossoneri. Il fatto di aver pressochè chiuso già tre acquisti al 17 di maggio è una novità e allo stesso tempo un segnale inequivocabile: il Milan ha le idee chiare fin da subito. Prima di Rodriguez, infatti, ieri è stato il giorno di Kessie, con cui il Milan ha praticamente chiuso gli accordi: il centrocampista classe 1996 attualmente in organico all'Atalanta arriverà per poco meno di 30 milioni, firmando un contratto di 2,5 milioni a stagione. Prima di lui, il Milan aveva messo le mani su Musacchio del Villareal, vecchio pallino di Montella già cercato da Galliani durante tutta l'estate scorsa.

Con la conferma di Vincenzo Montella ormai ufficiale, il Milan sta iniziando a porre delle basi solide per la prossima stagione muovendosi su profili importanti e funzionali al progetto. Ora in canna c'è anche il colpo Luiz Gustavo, sempre dal Wolfsburg, e lo step successivo sarà la ricercan di una punta centrale vista l'ormai conclamata inaffidabilità della coppia Bacca-Lapadula ad alti livelli.