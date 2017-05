Il Milan batte il Bologna e vola in Europa; Genoa salvo, Empoli e Crotone si giocheranno la salvezza

Empoli-Atalanta 0-1 (13’ Gomez)

Atalanta in scioltezza contro un Empoli spompato: 1-0 targato Gómez e Lazio nel mirino. Decide un acuto al 13' del Papu, su cui pesa una gaffe di Skorupski, che si fa bucare i guantoni dalla conclusione dal limite dell'area dell'argentino, fresco di convocazione del ct Sampaoli. Toscani senza forze e senza idee in maniera preoccupante e salvati solamente dal fatto che il Crotone era impegnato allo Juventus Stadium. Condizioni preoccupanti del team di Martusciello in vista del'ultimo match di Palermo. La Dea, intanto, sempre in pieno controllo del match del "Castellani", blinda il quinto posto e tiene d'occhio la Lazio.

Genoa-Torino 2-1 (32’ Rigoni, Simeone 54', Ljajic 88')

Serviva una vittoria per ottenere la salvezza e puntualmente è arrivata. Il Genoa di Ivan Juric, sostenuto da un grandissimo Marassi, con un gol per tempo ha regolato il Torino di Sinisa Mihajlovic e si è guadagnato la permanenza in Serie A. Luca Rigoni e Giovanni Simeone hanno regalato tre punti d’oro al Grifone in una partita tirata, equilibrata, molto fallosa e con pochissime occasioni da rete. Il Genoa sale così a quota 36 punti, mentre il Torino resta fermo a 50.

Juventus-Crotone 3-0 (13’ Mandzukic, 39’ Dybala, Alex Sandro 83')

Doppietta bianconera. La storia é scritta. La Juventus batte agevolmente il Crotone allo Stadium e, dopo la vittoria della terza Coppa Italia di fila, si regala anche il sesto Tricolore consecutivo. Le reti di Mandzukic e Dybala (punizione magnifica) nella prima frazione e quella di Alex Sandro nella ripresa hanno sancito la netta supremazia della squadra di Allegri su quella calabrese.

Milan-Bologna 3-0 (Deulofeu 69', Honda 73', Lapadula 91')

Il Milan torna in Europa: il sesto posto è matematico a una giornata dal termine, e così nella prossima stagione i rossoneri disputeranno i preliminari di Europa League. Merito del 3-0 al Bologna, che resiste per un tempo ma poi si sfalda nella ripresa. Decisivi i cambi di Montella, che inserisce Mati Fernandez e Honda: il cileno serve a Deulofeu uno splendido assist per l'1-0, il giapponese firma il raddoppio direttamente su punizione. Chiude Lapadula, a segno al 91'.

Sassuolo-Cagliari 6-2 (7’ Magnanelli, 12’ Berardi, 14’ Politano, 25’ Sau, 34’ Sensi, Iemmello rig 56', Ionita 66', Matri 90')

Al Mapei Stadium è festival del gol: il Sassuolo batte il Cagliari 6-2. Emiliani già in vantaggio di tre gol entro il primo quarto d'ora: al 7' torna alla rete Magnanelli con un destro violento, al 12' Berardi punisce una distrazione di Rafael, un minuto dopo Politano segna con un mancino rasoterra. I sardi accorciano al 25' grazie al colpo di testa di Sau su cross di Isla. Al 34' il Sassuolo cala il poker grazie a una punizione battuta da Sensi. Nella ripresa la goleada neroverde sale a 5 con il rigore trasformato da Iemmello (56'), poi c'è la seconda rete del'onore sardo di Ionita (60'). Chiude Matri per il Sassuolo al 90'. In classifica i neroverdi salgono a quota 46, i rossoblù a 44 punti.

Udinese-Sampdoria 1-1 (5’ Thereau, Muriel rig 64')

Finisce 1-1 la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Sampdoria, ininfluente ai fini della classifica. Al gol iniziale di Thereau ha risposto Muriel su rigore. Il colombiano segna e provoca il pubblico portandosi le mani alle orecchie: ne segue una rissa da far west con Danilo, lo stesso Muriel e Del Neri allontanati dal campo. L’Udinese chiude la gara in 9. La Sampdoria conserva il decimo posto, friulani undicesimi.

