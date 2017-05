Il Milan chiude per Musacchio: laddove non arrivò Galliani, ci arrivano i cinesi

Mateo Musacchio c’è, e sarà il primo colpo di mercato del Milan di marca cinese. Il difensore centrale di nazionalità argentina, attualmente di proprietà del Villarreal, si vestirà di rossonero a partire dalla prossima stagione. Classe 1990, è sempre stato un obiettivo di mercato dei rossoneri ed ancor prima di Vincenzo Montella, che lo aveva individuato come sua richiesta primaria la scorsa estate. Con un anno di ritardo, il 27enne arriverà al Milan, per una cifra vicina ai 18 milioni e firmerà un contratto quadriennale.

Un assalto a vuoto l'estate scorsa

Uno sconto rispetto ai 25 milioni che avevano di fatto interrotto le speranze di gloria di Adriano Galliani l’estate scorsa: l’ormai ex amministratore delegato del Milan si era messo sulle tracce dell’argentino di Rosario su esplicita richiesta di Montella, ma le richieste del Villarreal avevano bloccato l’affare. 25 milioni, non meno, cifra che il Milan non era disposto a spendere, specialmente in una fase di transizione da una proprietà all’altra. In realtà il giocatore aveva dato fin dall’estate la sua disponibilità a vestirsi di rossonero, ma l’accordo tra società non si era concretizzato nonostante diversi incontri ad Ibiza ed una cena con l'agente a Milano.

Trattativa già chiusa, discontinuità rispetto al passato

Ora l’affare è pressoché chiuso, Musacchio sarà a disposizione di Montella a partire dalla prossima stagione: questo primo acquisto segna già una netta discontinuità rispetto al recente passato per i rossoneri, che avevano fatto le nozze con i fichi secchi nelle ultime finestre di mercato. Ora, siamo al 3 maggio, i rossoneri hanno già tra le mani il primo colpo per la prossima stagione, e si preparano per l’assalto a Franck Kessie, centrocampista dell’Atalanta. Musacchio, nonostante i quasi 27 anni, è sulla breccia da quando ne ha 16 e al Monumental faceva già il titolare nel River Plate. Al Villarreal ci è arrivato nel 2009, a 19 anni, e ci ha messo una sola stagione a prendersi il posto da titolare. Non è un gigante, 1.80 di statura, però è esplosivo ed ha un ottimo senso della posizione. Nel 2015 ha dovuto convivere con un gravissimo infortunio al perone, da cui si è però ripreso completamente, ed ora è pronto al definitivo salto di qualità.