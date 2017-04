Il Milan pareggia a Crotone, la Fiorentina cade a Palermo; Genoa sempre più giù

Crotone-Milan 1-1 (8' Trotta, 50' Paletta)

Festa di primavera allo stadio Scida: è stata una partita bella, intensa, bilanciata e peccato solo per qualche errore arbitrale fra i gol di Trotta in avvio e Paletta a inizio ripresa, le straordinarie parate di Donnarumma e quelle altrettanto decisive di Cordaz. Al minuto 8, Zapata si fa aggirare in marcatura da Trotta che fa leva e segna dal cuore dell’area (sinistro rasoterra) sul ponte di Nalini. Il Milan pareggia al cinquantesimo sullo stacco aereo di Kucka per il tocco vincente di Paletta in inserimento (con Zapata) vicino alla riga di porta. Kucka espulso nel recupero.

Bologna-Udinese 4-0 (2' e 59' Destro, 45' Taider, 68' aut Danilo)

Con due gol per tempo gli uomini di Donadoni regolano un’ Udinese svagata e abulica. Bella prestazione dei rossoblu, trascinati dalla vivacità di Verdi e Krejci e dai gol di un redivivo Destro. Felsinei nettamente più “cattivi” e determinati rispetto a una formazione friulana apparsa lontana parente della squadra ammirata per buona parte della stagione. Bolognesi matematicamente salvi.

Cagliari-Pescara 1-0 (23' rig. Joao Pedro)

La tipica gara di fine stagione va al Cagliari, che grazie a un calcio di rigore realizzato da João Pedro ha la meglio sul Pescara costringendo gli abruzzesi all'ennesima sconfitta: già retrocessa, la squadra di Zeman ci prova e va vicina al gol con Caprari e Benali, ma alla fine soccombe per 1-0. Brutto episodio negli ultimi minuti del match: Muntari sente dei cori razzisti nei suoi confronti provenienti dalle tribune, protesta con l'arbitro Minelli, si prende un'ammonizione e abbandona il campo volontariamente, lasciando il Pescara in 10 uomini.

Empoli-Sassuolo 1-3 (24' rig. Pucciarelli; 20' Peluso, 34' Matri, 57' Duncan)

Dopo due sorprendenti vittorie consecutive, si ferma la striscia dei toscani. Il Sassuolo, al contrario, centra il quarto risultato utile consecutivo con una partita che riflette l’ottimo stato di forma degli uomini di Di Francesco. Apre le danze al 20’ Peluso, che sfrutta una respinta maldestra di Skorupski su una sponda di Matri. Quattro minuti dopo, l’Empoli pareggia con Pucciarelli su un rigore concesso generosamente per un mani di Ricci. Ma i neroverdi tornano in avanti e al 34’ vanno nuovamente in vantaggio con Matri, abile a insaccare di sinistro su assist di Berardi. Duncan, in avvio di ripresa, cancella le speranze residue dell’Empoli con un gran sinistro dalla distanza. Il Sassuolo si porta a 39 punti, gli azzurri perdono un punto sul Crotone e ora sono “solo” a +4 sulla terzultima.

Genoa-Chievo 1-2 (43' Pandev; 60' Bestien, 70' Birsa)

Il Genoa non sa più vincere e vede in bilico, come mai in stagione, la permanenza in Serie A. Nella gara più importante dell’anno: contro un Chievo già salvo e reduce da cinque sconfitte consecutive, i ragazzi di Juric rimediano l’ennesima figuraccia davanti al proprio pubblico furioso ed esasperato da una squadra che nella ripresa si è smarrita. Padroni di casa che nel primo tempo, sbagliano un rigore con Simeone e la sbloccano con Pandev al 43’. Nella ripresa però i rossoblù si smarriscono e subiscono la rimonta clivense: due incornate di Bastien e Birsa beffano Lamanna e condannano la squadra di Juric che ora è a 5 punti dal terzultimo posto.

Palermo-Fiorentina 2-0 (32' Diamanti, 90' Aleesami)

Il Palermo resta in Serie A almeno per un’altra settimana grazie alla vittoria di prestigio sulla Fiorentina. I rosanero sbloccano la gara con una punizione deliziosa di Diamanti nel primo tempo. La Viola non reagisce e nel finale arriva il punto esclamativo di Aleesami per il 2-0 definitivo. La squadra di Paulo Sousa si allontana così dall’Europa e il tecnico dovrà spiegare l’esclusione di Bernardeschi.