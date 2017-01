Il Milan perde i pezzi: De Sciglio out 20-30 giorni, Bonaventura sotto i ferri

Come se non bastassero i problemi di classifica, 4 punti nelle ultime 4 partite ed una sola vittoria nel 2017 in campionato, il Milan si lecca le ferite e maledice gli infortuni che costringeranno Montella a dover fare a meno nel breve-medio periodo di Mattia De Sciglio e Giacomo Bonaventura.

Toccato durissimo da un tackle assolutamente scriteriato di De Paul, il terzino azzurro è giunto alla clinica "La Madonnina” con un vistoso tutore e sostenuto dalle stampelle per sottoporsi agli esami di rito che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà ai box per almeno 3-4 settimane.

Più problematica invece la condizione di Bonaventura, uscito al 27’ del primo tempo dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio rossonero. L’esterno ha riportato una "lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni”.

Nonostante ciò la società rossonera non ha intenzione di intervenire sul mercato per sostituire nessuno dei due giocatori. Col rientro di Antonelli e Calabria sulla fascia, le soluzioni non mancano mentre Deulofeu e Ocampos possono agire da esterno d’attacco.