Il Milan prova a blindare Romagnoli: pronto il rinnovo fino al 2022

Il Milan prova a blindare Alessio Romagnoli. Il difensore 22 enne, in rossonero dallo scorso anno, è ormai diventato un punto fermo della retroguardia milanista e ha suscitato verso di se le attenzioni di diversi top club europei, Chelsea su tutte. Conte è da sempre un grande estimatore del giovane difensore e i rossoneri, per non perderlo, sarebbero in procinto di offrirgli un rinnovo di contratto anche con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Il nuovo contratto prevede una scadenza nel 2022 con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro a stagione con l’inserimento di qualche bonus, cifra ritenuta più che sufficiente per le esigenze del calciatore. Il Milan è pronto a blindare Romagnoli e farlo diventare il fulcro dei prossimi anni per tornare agli sfarzi di una volta e ritornare a vincere trofei prestigiosi che in casa rossonera mancano da ormai troppo tempo.

Di Michael Procopio (@Michael_Proc)